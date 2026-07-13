WM: Loblied auf Messi! "Ich traue diesem kleinen Mann alles zu"

Lars Hinzberg , Ruth Hofmann 13.07.2026 • 22:59 Uhr Der Argentinier und ehemalige HSV-Spieler Rodolfo Cardoso nennt bei SPORT1 Messi als entscheidenden Faktor beim Titelverteidiger, sieht aber auch einen Nachteil gegenüber den anderen Nationen.

Achtmal stand Rodolfo Cardoso für die argentinische Nationalmannschaft auf dem Platz. Fans der Bundesliga ist er vor allem aus seiner Zeit beim HSV bekannt, wo er heute die Frauenmannschaft in der Bundesliga trainiert. Bei SPORT1 sprach der 57-Jährige über die WM-Chancen der Albiceleste und die erstaunliche Wirkung des Lionel Messi.

„Die Mannschaft spürt, dass jedes Spiel vielleicht das letzte Spiel von Messi in der Nationalmannschaft sein könnte. Ich glaube, da geben alle ein paar Prozent mehr“ erklärte der Argentinier in der Sendung WM Aktuell.

Messi? „Er bleibt einfach so“

Eben jener Messi sei es auch, der Argentinien bis ins Halbfinale gebracht hat: „Vielleicht spielt eine andere Mannschaft besser, vielleicht sind da jüngere Spieler dabei. Aber er war immer ein außergewöhnlicher Spieler und er bleibt einfach so. Das ist ganz groß, was der da macht.“

Kann sich Messi also zum zweiten Mal in Folge zum Weltmeister krönen und nebenbei womöglich auch noch die Torjägerkanone einstreichen? „Ich traue diesem kleinen Mann alles zu. Vor der WM war die Frage immer: Kann der die Spiele durchhalten, macht der Körper mit? Und jetzt stehen wir hier.“

Cardoso lobt Argentiniens Mentalität

Und dort, im WM-Halbfinale, stehen sie nicht alleine. Neben dem Titelverteidiger sind mit England, Frankreich und Spanien tatsächlich die Top-Vier der FIFA-Weltrangliste in der Vorschlussrunde. Einen Favoriten wollte der Experte dabei nicht ausmachen.

„England war in der Champions League immer sehr weit dabei mit seinen Mannschaften. Spanien kennen wir mit den Spielern von Barcelona. Über Frankreich brauchen wir gar nicht zu reden. Das Potenzial, das sie im Moment haben, ist wahnsinnig. Und wir kommen als Titelverteidiger mit dem ganzen Willen noch dazu.“

Dieser Wille sei im Vergleich zu den anderen Mannschaften die wichtigste Eigenschaft der Argentinier. „Wir wissen, dass wir nicht gut spielen, aber wir haben diese Mentalität, dass die Mannschaft die Verantwortung übernimmt, wenn auch mal ein Spiel eng wird.“