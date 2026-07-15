WM: Mbappé wird nach Frankreich-Aus deutlich

SID 15.07.2026 • 12:42 Uhr Frankreichs Offensivkünstler scheitern an eiskalten Spaniern. Superstar Kylian Mbappé findet nach der Enttäuschung klare Worte.

Als der große Titelfavorit böse abgestürzt war, verschwand Kylian Mbappé keineswegs unauffällig durch den Hinterausgang. Frankreichs Kapitän stellte sich den bohrenden Fragen, auf die aber auch er keine Antworten fand.

„Diese Niederlage ist eine große Enttäuschung“, sagte der Starstürmer nach dem 0:2 gegen eiskalte Spanier, durch das der Traum vom Einzug ins WM-Finale jäh geplatzt war: „Es ist wirklich schwer in Worte zu fassen, wie enttäuscht die Mannschaft und ich sind.“

WM: Deutliche Worte von Mbappé nach Frankreich-Aus

Es war nicht das Aus allein, das das Team verarbeiten musste. Fast noch schlimmer war die Chancenlosigkeit der Franzosen, die dem ballsicheren Europameister nie gewachsen waren. Weder spielerisch noch taktisch, technisch oder in Sachen Einsatz.

„Insgesamt haben wir nicht das Level erreicht und nicht das Spiel gespielt, das wir spielen wollten“, gab Mbappé ehrlich zu und fand deutliche Worte: „Und wenn du nicht das lieferst, was du in einem WM-Halbfinale liefern solltest, gewinnst du nicht.“

Selbst wenn sein Team mal den Ball erobert habe, „waren die ersten Pässe, die ersten Ballkontakte, technisch gesehen nicht auf dem Niveau eines WM-Halbfinale“, ergänzte der Angreifer von Real Madrid.

Würdevoller Abschied für Deschamps?

Und so geht es für die Franzosen, die wegen ihrer brillanten Offensive als Top-Favorit auf den Titel gegolten hatten, nicht zum großen Finale nach New York.

Nein, stattdessen bleibt am Samstag (ab 23 Uhr im LIVETICKER) im Spiel um Platz drei einziger Antrieb, dem großen Didier Deschamps, der sein Traineramt nach der WM nach 14 Jahren an Zinédine Zidane übergibt, einen würdevollen Abschied zu bereiten.

Der 57-jährige Deschamps, der Frankreich seit 2012 trainiert und das Team 2018 zum Weltmeister machte, schob dies allerdings beiseite. „Auf persönlicher Ebene ist es nicht wichtig, ob ich im Halbfinale oder Finale verliere“, sagte Deschamps.

Und „jetzt ist auch nicht der Zeitpunkt, um über die Zukunft zu sprechen“. Jetzt gerade sei er „sehr stolz auf alles, was wir gemeinsam als Nationalmannschaft erreicht haben“.

Französisches Star-Trio ohne Chance

Doch die Hoffnung auf einen weiteren großen Triumph und ein goldenes „Au Revoir“ hatte sie alle angetrieben. „Es war unser Wunsch, das Finale zu erreichen und unser Land weiter träumen zu lassen“, sagte Mbappé. Doch weder der Torjäger von Real Madrid noch Ousmane Dembélé oder Bayern-Star Michael Olise fanden ein Mittel gegen die nahe der Perfektion spielenden Spanier.

Jetzt gehe es darum, „unseren Kopf oben zu behalten. Ob bei Siegen oder Niederlagen – und auch, wenn es roboterhaft klingt: Wir müssen uns aufraffen und den nächsten Anlauf nehmen. Der Fußball wartet auf niemanden, wir müssen das Scheitern jetzt abhaken und daraus lernen.“