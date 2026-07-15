Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
WM 2026
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
HIGHLIGHTS
WM 2026>

WM: Meilenstein für Kane - "unglaublicher Rekord" immer näher

Nächster Meilenstein für Kane

Das WM-Halbfinale zwischen England und Argentinien ist für Harry Kane erneut ein geschichtsträchtiges Spiel. Und ein "unglaublicher Rekord" wird für den Torjäger des FC Bayern immer greifbarer.
Harry Kane steigt zu Englands Rekord-Feldspieler auf
Harry Kane steigt zu Englands Rekord-Feldspieler auf
© IMAGO/EPA
Maximilian Lotz
Das WM-Halbfinale zwischen England und Argentinien ist für Harry Kane erneut ein geschichtsträchtiges Spiel. Und ein "unglaublicher Rekord" wird für den Torjäger des FC Bayern immer greifbarer.

Der englische Fußballverband FA schrieb von einem Meilenstein für Harry Kane: Mit seinem 121 Einsatz für die Three Lions im WM-Halbfinale gegen Argentinien (JETZT im LIVETICKER) stieg der 32-Jährige zum alleinigen englischen Rekord-Feldspieler auf.

Den bisherigen Rekordhalter Wayne Rooney hatte der Torjäger des FC Bayern zuletzt im Viertelfinale gegen Norwegen (2:1 n.V.) eingeholt.

WM: „Unglaublicher Rekord“ rückt für Kane immer näher

Auch bis zum „unglaublichen Rekord“ von Torhüter-Legende Peter Shilton fehlen Kane nur noch vier Spiele, wie der Verband schon vorrechnet.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Die Bestmarke kann Kane bei der laufenden WM allerdings nicht mehr erreichen. Denn unabhängig vom Ausgang des Halbfinals steht nur noch eine weitere Partie (Spiel um Platz drei oder Finale) auf dem Programm.

Kane löst Lineker als WM-Rekordtorschütze ab

Für Kane ist die laufende Endrunde ohnehin schon eine historische. Der Kapitän der Three Lions löste Gary Lineker als besten englischen Torschützen bei Weltmeisterschaften ab.

Während des Turniers erzielte Kane bislang sechs Treffer. Schon mit seinem Doppelpack beim 4:2-Auftaktsieg gegen Kroatien hatte er Linekers Marke von zehn WM-Toren erreicht und in der Folge weiter ausgebaut. Beim Halbfinaleinzug gegen Norwegen zuletzt blieb Kane ohne Torerfolg.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite