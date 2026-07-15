WM: Meilenstein für Kane - "unglaublicher Rekord" immer näher

Der englische Fußballverband FA schrieb von einem Meilenstein für Harry Kane: Mit seinem 121 Einsatz für die Three Lions im WM-Halbfinale gegen Argentinien (JETZT im LIVETICKER) stieg der 32-Jährige zum alleinigen englischen Rekord-Feldspieler auf.
Nächster Meilenstein für Kane
Den bisherigen Rekordhalter Wayne Rooney hatte der Torjäger des FC Bayern zuletzt im Viertelfinale gegen Norwegen (2:1 n.V.) eingeholt.
WM: „Unglaublicher Rekord“ rückt für Kane immer näher
Auch bis zum „unglaublichen Rekord“ von Torhüter-Legende Peter Shilton fehlen Kane nur noch vier Spiele, wie der Verband schon vorrechnet.
Die Bestmarke kann Kane bei der laufenden WM allerdings nicht mehr erreichen. Denn unabhängig vom Ausgang des Halbfinals steht nur noch eine weitere Partie (Spiel um Platz drei oder Finale) auf dem Programm.
Kane löst Lineker als WM-Rekordtorschütze ab
Für Kane ist die laufende Endrunde ohnehin schon eine historische. Der Kapitän der Three Lions löste Gary Lineker als besten englischen Torschützen bei Weltmeisterschaften ab.
Während des Turniers erzielte Kane bislang sechs Treffer. Schon mit seinem Doppelpack beim 4:2-Auftaktsieg gegen Kroatien hatte er Linekers Marke von zehn WM-Toren erreicht und in der Folge weiter ausgebaut. Beim Halbfinaleinzug gegen Norwegen zuletzt blieb Kane ohne Torerfolg.