WM: Merino über Messi: "Riesige Herausforderung"

SID 17.07.2026 • 20:08 Uhr Er sei "sehr glücklich, diesen Moment erleben zu dürfen", sagt Spaniens Mikel Merino vor dem WM-Finale. Wie kann Lionel Messi ausgeschaltet werden?

Lionel Messi ausschalten? Spaniens Mittelfeldspieler Mikel Merino hält diese Aufgabe im WM-Finale am Sonntag (21 Uhr im LIVETICKER) für nahezu unmöglich. „Das wird eine riesige Herausforderung für uns – aber auch eine riesige Motivation“, sagte der spanische Mittelfeldspieler am Freitag über das Vorhaben, Argentiniens Kapitän irgendwie aus dem Spiel zu nehmen.

Messi hatte im Halbfinale gegen England (2:1) beide Tore des Titelverteidigers vorbereitet, in der WM-Torschützenliste liegt er mit acht Toren gemeinsam mit dem Franzosen Kylian Mbappé an der Spitze – und das mit 39 Jahren.

„Gegen eine Mannschaft wie Argentinien spielen zu dürfen, die diese Trophäe bereits gewonnen hat, verleiht dem Spiel noch mehr Bedeutung. Ich bin sehr glücklich, diesen Moment erleben zu dürfen“, sagte Merino vor Reportern im Trainingszentrum in East Hanover, New Jersey.

WM: Merino trifft zweimal entscheidend

Obwohl er zunächst nur als Joker zum Einsatz kam, spielte auch Merino schon eine entscheidende Rolle für den Europameister. In den hart umkämpften Partien gegen Portugal (1:0) im Achtelfinale und Belgien (2:1) im Viertelfinale erzielte er jeweils das Siegtor.

„Ich habe unglaubliches Vertrauen in mich und meine Fähigkeiten, und jedes Mal, wenn ich das Spielfeld betrete, glaube ich daran, dass ich der Mannschaft helfen kann“, sagte er und fügte an: „Aber ehrlich gesagt spielt es keine Rolle, wer der Held ist. Wichtig ist, dass die Mannschaft am Ende gewinnt.“