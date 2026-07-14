WM: Michael Olise schrammt an Rot vorbei!

Philipp Heinemann 14.07.2026 • 22:17 Uhr Michael Olise entkommt beim WM-Halbfinale einer möglichen Roten Karte. Ein Ex-Schiedsrichter sieht das Potenzial für einen Platzverweis.

Der französische Nationalspieler Michael Olise hat im WM-Halbfinale gegen Spanien (hier im LIVETICKER) mit einer harten Grätsche für Wirbel gesorgt. Nach 15 Minuten setzte der Superstar des FC Bayern zu einer Grätsche gegen Rodri an und erwischte diesen mit der offenen Sohle von hinten am Knöchel.

Das Tackling von Olise galt zwar dem Ball, letztlich kam er aber deutlich zu spät. Rodris Fuß knickte kurz weg, der Spanier konnte aber schnell weiterspielen. Der VAR schritt nicht ein.

„Im Standbild sieht es natürlich sehr fies aus. Es ist für mich aufgrund der fehlenden Intensität nur Gelb, weil er eben nicht durchgeht“, befand Experte Mats Hummels bei MagentaTV.

Ittrich sah offenbar „Zeug zur Roten Karte“

Tatsächlich wurde Olise auch nicht verwarnt. „Er hat gar nichts gegeben. Ich finde, er hätte Gelb geben müssen“, führte Hummels aus: „Das hat er nicht gemacht, weil Rabiot kurz vorher Gelb bekommen hatte. Er wollte es nicht so direkt in eine Richtung lenken.“

Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich sah offenbar durchaus ein rot-würdiges Vergehen, wie Moderator Johannes B. Kerner verriet: „Unser Schiedsrichterexperte, wir haben mit Patrick Ittrich gesprochen, sagt: ‚Das hat alles Zeug zur Roten Karte.'“

Hummels gestand daraufhin ein: „Ja. Laut Schiedsrichterlehrbuch, ja. Laut dem, wie ich Fußball sehe, nein. Und man muss bedenken, auch wenn es doof ist: Es ist ein WM-Halbfinale. 14. Minute.“ Am dritten Bundesliga-Spieltag gebe es da Rot: „Beim Champions-League-Halbfinale oder WM-Halbfinale gibst du es nicht mehr.“

Olise? Spanien-Experte gegen Platzverweis

In Frankreich und Spanien gingen die Meinungen zu der Szene auseinander.

„Olise entkommt Roter Karte“, schrieb das französische RMC Sport: „Ein grobes Foul von Olise an Rodri, der ihm mit der Fußsohle kräftig gegen den Knöchel trat. Das war fast schon eine Rote Karte.“

Der spanische Schiedsrichter-Experte Iturralde González sprach bei der Marca ähnlich wie Hummels von einem „Foul, das eindeutig eine Gelbe Karte verdient.“