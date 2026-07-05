WM: Nächste strittige VAR-Entscheidung

Maximilian Lotz 05.07.2026 • 23:47 Uhr Im WM-Achtelfinale zwischen Norwegen und Brasilien greift Videoassistentin Tatiana Guzman ein. Doch laut Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich begeht sie dabei einen Fehler. Schon beim Deutschland-Spiel fiel die Videoschiedsrichterin auf.

Videoassistentin Tatiana Guzman hat bei der WM erneut mit einem Eingriff für Diskussionen gesorgt.

Im Achtelfinale zwischen Brasilien und Norwegen (JETZT im LIVETICKER) wies die Unparteiische aus Nicaragua Referee Ismail Elfath zwar korrekterweise auf ein übersehenes Foulspiel im Strafraum hin – allerdings übersah sie dabei ein Foulspiel in der Entstehung. Dies merkte auch Schiedsrichterexperte Patrick Ittrich bei MagentaTV kritisch an.

„Die Überprüfung beginnt mit der Balleroberung“, erklärte Ittrich in der Halbzeitpause und lieferte den bildlichen Beweis, dass Antonio Nusa zuvor im Mittelfeld per Foul vom Ball getrennt wurde. „Das hat sie ihm nicht gezeigt. Das ist ein Fehler der Videoassistentin. Das hätte gar nicht erst zu dem Strafstoß kommen dürfen.“

Videoschiedsrichterin fiel schon beim Deutschland-Spiel auf

Die 38 Jahre alte Schiedsrichterin trat nicht zum ersten Mal bei dieser WM kontrovers in Erscheinung.

Beim Sechzehntelfinal-Aus der deutschen Mannschaft gegen Paraguay gab Guzman als Videoschiedsrichterin den Hinweis, der letztlich zur Aberkennung von Jonathan Tahs Treffer in der Verlängerung führte.

Die Entscheidung wurde von Experten heftig kritisiert, auch wenn die FIFA den Eingriff verteidigte.

Ittrich kritisiert Schiedsrichter

Im Achtelfinale zwischen Brasilien und Norwegen schickte die Videoassistentin Guzman Schiri Elfath in die Reviewarea, wo der Unparteiische die strafstoßwürdige Grätsche von Kristoffer Ajer an Matheus Cunha zu sehen bekam.