WM: Nächster Trainer weg! Garcia verlässt Belgien - Nachfolger van Bommel?

SID 20.07.2026 • 15:40 Uhr Rudi Garcia verlässt die belgische Nationalmannschaft. Der Vertrag des 62-Jährigen läuft Ende Juli aus.

Rudi Garcia ist nicht länger Trainer der belgischen Fußball-Nationalmannschaft. Wie der Verband RBFA am Montag mitteilte, wird der zum 31. Juli auslaufende Vertrag des Franzosen nicht verlängert. Belgien war im WM-Viertelfinale gegen den späteren Weltmeister Spanien ausgeschieden (1:2).

Medienberichten zufolge wird Mark van Bommel als sein Nachfolger gehandelt, der frühere Bayern-Star trainierte bis 2024 den belgischen Erstligisten Royal Antwerpen.

„Wie haben entschieden, die gemeinsame Reise der vergangenen 18 Monate nicht zu verlängern. Ich übergebe Belgien unter den besten acht Mannschaften der Welt“, sagte Garcia: „Ich wünsche Belgien allen Erfolg für die Fortsetzung des Generationenwechsels, dessen Einleitung ich mit Stolz mitgestalten durfte.“

WM: Garcia folgte bei Belgien auf Tedesco

Garcia (62) war im Februar 2025 als Nachfolger von Domenico Tedesco angetreten, er hat Belgien für 20 Länderspiele begleitet und die Roten Teufel erfolgreich durch die WM-Qualifikation sowie die Nations-League-Playoffs geführt.