Nanu? Erling Haaland wird vom eigenen Trainer kritisiert

Johannes Vehren 11.07.2026 • 10:30 Uhr Erling Haaland führt sein Team durch seine Tore bis ins WM-Viertelfinale. Vor dem Kracher gegen England wird er plötzlich von Norwegens Nationaltrainer kritisiert.

Norwegens Nationaltrainer Stale Solbakken hat sich kritisch zu seinem Superstar Erling Haaland geäußert und vor dem WM-Viertelfinale gegen England (Samstag ab 23 Uhr im LIVETICKER) fehlendes Engagement im Training moniert.

„Der Hunger ist nicht so groß im Training. Das war in einigen Einheiten so, wenn ich ehrlich bin“, erklärte der 58-Jährige und nannte als möglichen Grund die Temperaturen in Miami. In der Stadt sind es derzeit täglich 36 Grad, gepaart mit einer hohen Luftfeuchtigkeit.

WM: Heißes Klima in Miami

„Wir haben sehr leicht trainiert. Es waren taktische Einheiten mit niedrigem Tempo. Die Einheiten waren außerdem kürzer“, reagierte Solbakken auf das warme Wetter und betonte, dass es einzig und allein darum ginge, gegen England am Samstag so frisch wie möglich zu sein.

Trotz Haalands Trainingsdefizits steht er im norwegischen Nationalteam nicht zur Debatte, schließlich schoss er bereits sieben Treffer bei der WM und ist einer der entscheidenden Gründe dafür, dass die Skandinavier es so weit geschafft haben.