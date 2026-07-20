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WM: Rodri weist seine Kritiker in die Schranken

Rodri weist Kritiker in die Schranken

Auch dank Rodri holt Spanien den WM-Titel. Nach dem gewonnen Finale gegen Argentinien weist der Mittelfeldspieler seine Kritiker in die Schranken.
Spanien ist Weltmeister! La Furia Roja bezwingt Argentinien im Finale dank des goldenen Treffers von Ferran Torres mit 1:0. Für die Iberer ist es der zweite WM-Titel in der Geschichte.
Daniel Höhn
Auch dank Rodri holt Spanien den WM-Titel. Nach dem gewonnen Finale gegen Argentinien weist der Mittelfeldspieler seine Kritiker in die Schranken.

Nach dem Titelgewinn bei der WM hat Spaniens Kapitän Rodri seine Kritiker in die Schranken gewiesen.

„Die Menschen haben viel über mich gesprochen. Ich habe zu Beginn der WM in den Medien gelesen, dass ich nicht einmal spielen sollte“, sagte Rodri nach dem mit 1:0 gewonnen Finale gegen Argentinien.

„Du kannst immer zurückkommen“

„Ich habe immer an mich geglaubt und hatte die Unterstützung der Mannschaft“, sagte der Profi von Manchester City, der vor dem Endspiel als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet wurde.

„Ich hoffe, meine Geschichte wird von jungen Spielern als Beispiel aufgenommen: Selbst wenn deine Karriere einen Knick macht, du kannst immer zurückkommen“, erklärte er weiter.

Damit spielte Rodri auf seine zahlreichen Verletzungen in der vergangenen Saison an. Erst stoppten ihn Knieprobleme, ehe ihn eine Oberschenkelverletzung für mehrere Monate außer Gefecht setzte.

Zu guter Letzt verpasste er den Saisonendspurt aufgrund einer Leistenverletzung, doch rechtzeitig zur WM wurde der 30-Jährige wieder fit und konnte seinen Kritikern beweisen, dass er doch noch einer der besten Spieler der Welt sein kann.

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