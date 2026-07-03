WM: Schwester plaudert vermeintliche Ronaldo-Entscheidung aus

Lars Hinzberg 03.07.2026 • 10:41 Uhr Cristiano Ronaldo ist mit Portugal ins WM-Achtelfinale eingezogen. Schon vor dem Sieg gegen Kroatien verkündet seine Schwester das baldige Ende seiner Nationalmannschaftskarriere.

Es war der erhoffte Showdown zwischen zwei Altmeistern: Cristiano Ronaldos Portugal schickte Kroatien und Luka Modric nach Hause und steht im WM-Achtelfinale. Für CR7 wäre es wohl beinahe das letzte Spiel im Trikot der Selecao gewesen, wie seine Schwester vor dem Spiel verriet.

„Genießt es, solange es noch geht. Es ist bald vorbei. Nach den Informationen, die ich aus zuverlässiger Quelle habe, ist dies sein letzter Tanz“, verriet sie dem portugiesischen Sender SportTV. Die Karriere von Cristiano Ronaldo im Portugal-Trikot soll also nach der WM enden.

WM: Ronaldo geht mit Rekordwerten

Der Rekordspieler der Portugiesen wollte den nahenden Rücktritt noch nicht bestätigen: „Ich treffe keine unüberlegten Entscheidungen. Ich werde mich erst nach dem Turnier entscheiden, nicht jetzt.“

Überraschend käme der Rückzug der Legende angesichts seiner 41 Jahre allerdings nicht. Schon während des Turniers war seine Nominierung umstritten.

Mit 232 Einsätzen ist Ronaldo der unangefochtene Rekordspieler der Portugiesen. Zum Vergleich: Die zweitmeisten Auftritte hat Joao Moutinho mit 146 Spielen. Auch die Liste der ewigen Torschützen führt der fünfmalige Ballon d’Or-Sieger mit 146 Treffern deutlich an.