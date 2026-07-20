WM: Spanische Weltmeister vom König empfangen

SID 20.07.2026 • 18:57 Uhr König Felipe IV. würdigt die spanischen Weltmeister in seiner Rede. Der Königspalast ist nur ein Zwischenstopp der Feierlichkeiten.

Spaniens König hat die Fußball-Weltmeister in der Heimat frenetisch empfangen. „Es war ein epischer Triumph. Ihr seid eine außergewöhnliche und legendäre Mannschaft, die einen festen Platz in der Geschichte unseres Fußballs einnimmt“, sagte Felipe IV. in seiner Rede am Montag im Königspalast La Zarzuela am Stadtrand von Madrid.

Gemeinsam feierten König Felipe IV., Königin Letizia und die Prinzessinnen Leonor und Sofía mit der Mannschaft um Siegtorschütze Ferran Torres, Jungstar Lamine Yamal und Rodri sowie dem goldenen Pokal. „Campeones, Campeones“ hallte über den Wohnsitz der Königsfamilie, ehe die Weltmeister weiter zu Ministerpräsident Pedro Sánchez in dessen Regierungssitz reisten.

WM: König sah Titelgewinn live im Stadion

„Wenn unsere Nationalmannschaft spielt, spielen wir alle mit“, sagte Felipe IV., der das 1:0 nach Verlängerung über Argentinien live im Stadion verfolgt hatte: „Und indem ihr gewonnen habt, habt ihr für ganz Spanien gewonnen. Dank euch ist Spanien wieder Fußball-Weltmeister, heute sind wir die amtierenden Weltmeister und Weltmeisterinnen.“