WM-Spiel heute nicht im Free-TV! Argentinien vs. Kap Verde live im TV, Stream und Ticker - Knackt der Außenseiter Messi?

SPORT1 03.07.2026 • 19:00 Uhr In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es so weit: Der große Underdog Kap Verde fordert im WM-Sechzehntelfinale den Titelverteidiger Argentinien heraus. Das Spiel läuft nicht im Free-TV! SPORT1 zeigt, wie Sie das Spiel live verfolgen können.

Einen größeren Unterschied kann es bei einer WM kaum geben. Mit Kap Verde fordert einer der größten Außenseiter den Titelverteidiger Argentinien zum Duell im Sechzehntelfinale in der Nacht von Freitag auf Samstag (ab 0 Uhr im LIVETICKER).

Die Südamerikaner, die ihre Gruppe souverän mit drei Siegen beendeten, dürften aber gewarnt sein. Immerhin trotzte Kap Verde dem Europameister Spanien ein 0:0 ab. Mit nur drei Punkten wurde der Inselstaat, der westlich von Afrika liegt, Zweiter in Gruppe H.

WM heute nicht live im Free-TV: So können Argentinien – Kap Verde verfolgen

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Voller Vorfreude zeigte sich Vozinha, der Torwart von Kap Verde. Gegen Lionel Messi, den für ihn „besten Spieler aller Zeiten“, würde er schon sehr gerne einmal spielen, gab Vozinha zu – und grinste: „Wer weiß, vielleicht würde ich sogar sein Trikot bekommen.“

„Vielleicht“, sagte der Torhüter, der dank seiner Gala gegen Spanien weltbekannt geworden war, hätten „viele von euch gedacht, dass kapverdische Spieler nicht gut genug sind“. Kap Verde sei „klein“, ergänzte er nach dem historischen Einzug in die K.o.-Runde, „aber wir haben große Herzen, und wir sind Kämpfer“.

Alles andere als ein Sieg der Albiceleste käme den größten Sensationen der Turniergeschichte nahe. Und doch sei es „sinnlos, zu behaupten, sie seien kein schwerer Gegner. Das wäre eine Lüge“, warnte Lionel Scaloni vor seinem 100. Spiel als argentinischer Trainer. Kap Verde, bislang ungeschlagen, habe es „schon Spanien, einem Favoriten, schwer gemacht“.

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