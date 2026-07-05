WM-Spiel heute nicht im Free-TV! Brasilien vs. Norwegen live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 05.07.2026 • 19:00 Uhr Am Sonntagabend wird sich zeigen, ob Norwegen auch mit Brasilien mithalten kann. Das Spiel läuft nicht im Free-TV! SPORT1 zeigt, wie Sie das Spiel trotzdem live verfolgen können.

Norwegen und Brasilien konnten beide mit einem späten Treffer den Einzug in die nächste K.o.-Runde der Weltmeisterschaft buchen. Nun treffen der Rekordweltmeister und der Geheimfavorit im Achtelfinale aufeinander.

Am Sonntag um 22 Uhr (im LIVETICKER) steigt das dritte Achtelfinale dieser WM zwischen Brasilien und Norwegen. Die Partie findet im MetLife Stadium in New York statt.

WM: So können Sie Brasilien – Norwegen heute live verfolgen

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WM 2026: Norwegen will mehr

Über 88 Jahre war es bis zur Führung von Antonio Nusa her, dass Norwegen am 5. Juni 1938 seinen bisher einzigen Treffer in einer WM-K.o.-Runde erzielt hatte. Der Außenstürmer von RB Leipzig schrieb also Geschichte für sein Land – doch Norwegen will mehr.

„Wir sind aus gutem Grund hier. Weil wir gewonnen haben und eine gute Mannschaft sind. Alles kann passieren. Es ist nur ein Spiel“, sagte der Offensivspieler von RB Leipzig nach dem Sechzehntelfinale gegen die Elfenbeinküste.

Sie galten vor der WM als Geheimfavorit und konnten diese Rolle bis zum jetzigen Zeitpunkt voll erfüllen. Die Partie gegen Brasilien ist nun ein erneuter Gradmesser für das Team um Erling Haaland.

WM 2026: Brasilien bisher hinter den Erwartungen

Brasilien ist aufgrund seines Star-Ensembles um Vinicius Jr. und Co. der klare Favorit, doch so richtig überzeugen konnte die Selecao noch nicht. Gegen die Fußballzwerge Haiti und Schottland gab es zwar zwei klare Siege, doch schon im ersten Gruppenspiel gegen Marokko reichte es „nur“ für ein Unentschieden.

Auch gegen Japan mussten die Brasilianer so richtig zittern. Erst in der Nachspielzeit entkam Brasilien durch ein Tor von Gabriel Martinelli dem frühen Schock bei dieser WM und darf weiter vom sechsten Titel träumen.