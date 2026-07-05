WM-Spiel heute nicht im Free-TV! Brasilien vs. Norwegen live im TV, Stream und Ticker

Norwegen und Brasilien konnten beide mit einem späten Treffer den Einzug in die nächste K.o.-Runde der Weltmeisterschaft buchen. Nun treffen der Rekordweltmeister und der Geheimfavorit im Achtelfinale aufeinander.
Norwegen träumt vom nächsten Coup
Am Sonntag um 22 Uhr (im LIVETICKER) steigt das dritte Achtelfinale dieser WM zwischen Brasilien und Norwegen. Die Partie findet im MetLife Stadium in New York statt.
WM: So können Sie Brasilien – Norwegen heute live verfolgen
WM 2026: Norwegen will mehr
Über 88 Jahre war es bis zur Führung von Antonio Nusa her, dass Norwegen am 5. Juni 1938 seinen bisher einzigen Treffer in einer WM-K.o.-Runde erzielt hatte. Der Außenstürmer von RB Leipzig schrieb also Geschichte für sein Land – doch Norwegen will mehr.
„Wir sind aus gutem Grund hier. Weil wir gewonnen haben und eine gute Mannschaft sind. Alles kann passieren. Es ist nur ein Spiel“, sagte der Offensivspieler von RB Leipzig nach dem Sechzehntelfinale gegen die Elfenbeinküste.
Sie galten vor der WM als Geheimfavorit und konnten diese Rolle bis zum jetzigen Zeitpunkt voll erfüllen. Die Partie gegen Brasilien ist nun ein erneuter Gradmesser für das Team um Erling Haaland.
WM 2026: Brasilien bisher hinter den Erwartungen
Brasilien ist aufgrund seines Star-Ensembles um Vinicius Jr. und Co. der klare Favorit, doch so richtig überzeugen konnte die Selecao noch nicht. Gegen die Fußballzwerge Haiti und Schottland gab es zwar zwei klare Siege, doch schon im ersten Gruppenspiel gegen Marokko reichte es „nur“ für ein Unentschieden.
Auch gegen Japan mussten die Brasilianer so richtig zittern. Erst in der Nachspielzeit entkam Brasilien durch ein Tor von Gabriel Martinelli dem frühen Schock bei dieser WM und darf weiter vom sechsten Titel träumen.
Brasilien und Norwegen trafen bislang erst zweimal aufeinander: Das erste Spiel fand in der WM-Vorrunde 1998 statt und wurde von den Norwegern mit 2:1 gewonnen. Die letzte Partie zwischen den beiden Nationalmannschaften fand vor genau 20 Jahren statt, im Jahr 2006. Das Freundschaftsspiel ging damals unentschieden aus, mit einem 1:1-Endstand.