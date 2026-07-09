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Deutsche Fußball-Legende verliert WM-Rekord

Deutsche Legende verliert Rekord

Der frühere deutsche Nationaltrainer Helmut Schön wird schon wieder von Frankreich-Coach Didier Deschamps überflügelt.
Die rassistischen Beleidigungen gegen Kylian Mbappe sorgen vor Frankreichs WM-Viertelfinale für Aufruhr. Trainer Didier Deschamps gibt ein Update zum mentalen Zustand des Superstars.
SID
Der frühere deutsche Nationaltrainer Helmut Schön wird schon wieder von Frankreich-Coach Didier Deschamps überflügelt.

Das gewonnene WM-Viertelfinale hat für Didier Deschamps gleich doppelt Grund zur Freude gebracht. Dank des 2:0 (0:0) gegen Marokko wird der französische Nationaltrainer einen weiteren Rekord von Helmut Schön übernehmen.

Im Halbfinale am Dienstag (21 Uhr MESZ) gegen Spanien oder Belgien wird Deschamps sein 26. WM-Spiel als Trainer betreuen. Damit löst er den früheren Bundestrainer Schön, der die DFB-Elf von 1964 bis 1978 in 25 WM-Spielen betreut hatte, ab.

Deschamps nimmt Schön gleich zwei Rekorde ab

Zuvor hatte Deschamps auch in puncto WM-Siege den Rekord von Schön übernommen. Der Weltmeistertrainer von 1974 hat 16 Siege in der Vita stehen, Deschamps kommt bereits auf 20.

Dazu zählt auch das 4:1 über Norwegen im abschließenden Gruppenspiel der diesjährigen WM, obwohl Deschamps sich aufgrund eines Trauerfalls in der Heimat aufgehalten hatte.

Seinen größten Erfolg feierte Deschamps 2018 mit dem WM-Titel. Nachdem er 2022 im Endspiel im Elfmeterschießen an Argentinien gescheitert war, will er nun in den USA, Mexiko und Kanada seinen zweiten WM-Titel als Trainer gewinnen. Auch als Spieler war Deschamps erfolgreich: 1998 war er beim WM-Triumph im eigenen Land dabei.

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