Deutsche Fußball-Legende verliert WM-Rekord

SID 10.07.2026 • 00:37 Uhr Der frühere deutsche Nationaltrainer Helmut Schön wird schon wieder von Frankreich-Coach Didier Deschamps überflügelt.

Das gewonnene WM-Viertelfinale hat für Didier Deschamps gleich doppelt Grund zur Freude gebracht. Dank des 2:0 (0:0) gegen Marokko wird der französische Nationaltrainer einen weiteren Rekord von Helmut Schön übernehmen.

Im Halbfinale am Dienstag (21 Uhr MESZ) gegen Spanien oder Belgien wird Deschamps sein 26. WM-Spiel als Trainer betreuen. Damit löst er den früheren Bundestrainer Schön, der die DFB-Elf von 1964 bis 1978 in 25 WM-Spielen betreut hatte, ab.

Deschamps nimmt Schön gleich zwei Rekorde ab

Zuvor hatte Deschamps auch in puncto WM-Siege den Rekord von Schön übernommen. Der Weltmeistertrainer von 1974 hat 16 Siege in der Vita stehen, Deschamps kommt bereits auf 20.

Dazu zählt auch das 4:1 über Norwegen im abschließenden Gruppenspiel der diesjährigen WM, obwohl Deschamps sich aufgrund eines Trauerfalls in der Heimat aufgehalten hatte.