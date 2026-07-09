Deutsche Fußball-Legende verliert WM-Rekord

Das gewonnene WM-Viertelfinale hat für Didier Deschamps gleich doppelt Grund zur Freude gebracht. Dank des 2:0 (0:0) gegen Marokko wird der französische Nationaltrainer einen weiteren Rekord von Helmut Schön übernehmen.
Deutsche Legende verliert Rekord
Im Halbfinale am Dienstag (21 Uhr MESZ) gegen Spanien oder Belgien wird Deschamps sein 26. WM-Spiel als Trainer betreuen. Damit löst er den früheren Bundestrainer Schön, der die DFB-Elf von 1964 bis 1978 in 25 WM-Spielen betreut hatte, ab.
Deschamps nimmt Schön gleich zwei Rekorde ab
Zuvor hatte Deschamps auch in puncto WM-Siege den Rekord von Schön übernommen. Der Weltmeistertrainer von 1974 hat 16 Siege in der Vita stehen, Deschamps kommt bereits auf 20.
Dazu zählt auch das 4:1 über Norwegen im abschließenden Gruppenspiel der diesjährigen WM, obwohl Deschamps sich aufgrund eines Trauerfalls in der Heimat aufgehalten hatte.
Seinen größten Erfolg feierte Deschamps 2018 mit dem WM-Titel. Nachdem er 2022 im Endspiel im Elfmeterschießen an Argentinien gescheitert war, will er nun in den USA, Mexiko und Kanada seinen zweiten WM-Titel als Trainer gewinnen. Auch als Spieler war Deschamps erfolgreich: 1998 war er beim WM-Triumph im eigenen Land dabei.