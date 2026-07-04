WM heute live im TV, Stream und Ticker: Dann spielen Frankreich und Marokko

Ab Samstagabend deutscher Zeit steht mit dem Achtelfinale die nächste K.o.-Runde bei der WM an.
WM-Spiele heute: Frankreich im Einsatz
Den Auftakt bestreiten Co-Gastgeber Kanada und Marokko (ab 19 Uhr im LIVETICKER). Während die Kanadier im Sechzehntelfinale Südafrika durch ein spätes Tor 1:0 bezwangen, mussten die Afrikaner gegen die Niederlande ins Elfmeterschießen und behielten die Oberhand. Im Duell mit Kanada ist Marokko in der Favoritenrolle. Werden sie dieser gerecht und können ins Viertelfinale vorstoßen? Die Partie wird live im ZDF und bei MagentaTV übertragen.
WM: So können Sie die Spiele heute live verfolgen
- TV: ZDF, MagentaTV
- Stream: ZDF Mediathek, MagentaTV
- Ticker:SPORT1.de und SPORT1 App
Der Sieger zwischen Kanada und Marokko trifft im Viertelfinale auf den Gewinner der zweiten Partie am Samstag: Paraguay gegen Frankreich (ab 23 Uhr im LIVETICKER). Ob es der Bezwinger des deutschen Teams (4:3 im Elfmeterschießen) schafft, auch die starken Franzosen zu ärgern?
Der Vize-Weltmeister konnte sein Sechzehntelfinale ohne Mühe mit 3:0 gegen Schweden gewinnen. Zeigt sich erneut die individuelle Klasse oder kann Paraguay erneut für einen Schock sorgen? Das Spiel wird exklusiv bei MagentaTV zu sehen sein.