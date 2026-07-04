WM heute live im TV, Stream und Ticker: Dann spielen Frankreich und Marokko

SPORT1 04.07.2026 • 12:00 Uhr Am Samstag startet bei der WM das Achtelfinale. Unter anderem ist der Deutschland-Bezwinger im Einsatz. SPORT1 zeigt, wie Sie die Spiele live verfolgen können.

Ab Samstagabend deutscher Zeit steht mit dem Achtelfinale die nächste K.o.-Runde bei der WM an.

Den Auftakt bestreiten Co-Gastgeber Kanada und Marokko (ab 19 Uhr im LIVETICKER). Während die Kanadier im Sechzehntelfinale Südafrika durch ein spätes Tor 1:0 bezwangen, mussten die Afrikaner gegen die Niederlande ins Elfmeterschießen und behielten die Oberhand. Im Duell mit Kanada ist Marokko in der Favoritenrolle. Werden sie dieser gerecht und können ins Viertelfinale vorstoßen? Die Partie wird live im ZDF und bei MagentaTV übertragen.

WM: So können Sie die Spiele heute live verfolgen

TV: ZDF, MagentaTV

ZDF, MagentaTV Stream: ZDF Mediathek, MagentaTV

ZDF Mediathek, MagentaTV Ticker:SPORT1.de und SPORT1 App

Der Sieger zwischen Kanada und Marokko trifft im Viertelfinale auf den Gewinner der zweiten Partie am Samstag: Paraguay gegen Frankreich (ab 23 Uhr im LIVETICKER). Ob es der Bezwinger des deutschen Teams (4:3 im Elfmeterschießen) schafft, auch die starken Franzosen zu ärgern?