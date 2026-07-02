WM-Spiele heute nicht alle live im Free-TV, Stream und Ticker - Wer überträgt Spanien?

Die Weltmeisterschaft 2026 geht langsam in ihre entscheidende Phase. Ab sofort gilt im Sechzehntelfinale das K.-o.-Prinzip: Jeder Ausrutscher bedeutet das Turnier-Aus, nur die Sieger ziehen ins Achtelfinale ein und dürfen weiter vom Titel träumen. Am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag stehen die nächsten Partien der Runde der letzten 32 auf dem Programm.
WM-Spiele heute: Spanien gefordert
Auch einige der größten Favoriten greifen ins Geschehen ein. Europameister Spanien kämpft gegen Österreich ebenso um den Einzug ins Achtelfinale wie Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo, der seine WM-Reise unbedingt fortsetzen möchte.
WM Spiele heute live: So verfolgen Sie die Partien mit Spanien am Donnerstag
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- Stream: ARD-Mediathek, sportstudio.de, MagentaTV
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Spanien – Österreich
Ralf Rangnick kann als Cheftrainer für das beste WM-Abschneiden Österreichs seit 1982 sorgen, damals bedeutete das Aus in der Zwischenrunde Platz acht. Gegner Spanien ist aber klarer Favorit (ab 21 Uhr im LIVETICKER).
Schlecht in Erinnerung ist vielen Österreich-Fans noch das 0:9-Debakel im März 1999 in der EM-Qualifikation. Legendär ist allerdings der beim Stand von 0:5 zur Halbzeit geäußerte Satz von Abwehrspieler Toni Pfeffer: „Hoch werd mas nimma gwinnen.“
Portugal – Kroatien NICHT im Free-TV!
Es ist das Duell der Ü40-Stars: Hier Cristiano Ronaldo, sogar schon 41, dort Luka Modric, ein Jahr jünger (ab 1 Uhr im LIVETICKER). Vom „Duell der Genies“ schrieb Kroatiens auflagenstärkste Zeitung 24sata.
Gemeinsam spielten beide von 2012 bis 2018 bei Real Madrid und gewannen viermal die Champions League. Gegenüber standen sich Ronaldo und Modric bei einem großen Turnier erst einmal, Portugal gewann das EM-Achtelfinale 2016 1:0 nach Verlängerung.
Schweiz – Algerien
Vladimir Petkovic hat die Schweizer Nationalmannschaft geprägt wie kaum ein anderer Trainer, nun kommt es zum Wiedersehen (ab 5 Uhr im LIVETICKER). Von 2014 bis 2021 stand Petkovic als Nachfolger des legendären Ottmar Hitzfeld bei der Nati an der Seitenlinie und erreichte bei der WM 2018 die K.o.-Runde.
Seit 2024 betreut der 62-Jährige nun die Algerier und führte das mit einigen Bundesliga-Legionären gespickte Team im vergangenen Jahr zur fünften WM-Teilnahme.