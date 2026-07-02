WM-Spiele heute nicht alle live im Free-TV, Stream und Ticker - Wer überträgt Spanien?

SPORT1 02.07.2026 • 12:00 Uhr Am Donnerstag geht es mit den Sechzehntelfinals der WM 2026 weiter. Unter anderem steigen Spanien, Portugal und Österreich in die K.-o.-Phase ein. Nicht alle Partien werden allerdings im Free-TV gezeigt. SPORT1 zeigt die WM-Spiele heute in der Übersicht.

Die Weltmeisterschaft 2026 geht langsam in ihre entscheidende Phase. Ab sofort gilt im Sechzehntelfinale das K.-o.-Prinzip: Jeder Ausrutscher bedeutet das Turnier-Aus, nur die Sieger ziehen ins Achtelfinale ein und dürfen weiter vom Titel träumen. Am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag stehen die nächsten Partien der Runde der letzten 32 auf dem Programm.

Auch einige der größten Favoriten greifen ins Geschehen ein. Europameister Spanien kämpft gegen Österreich ebenso um den Einzug ins Achtelfinale wie Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo, der seine WM-Reise unbedingt fortsetzen möchte.

WM Spiele heute live: So verfolgen Sie die Partien mit Spanien am Donnerstag

TV: ARD, ZDF, MagentaTV

ARD, ZDF, MagentaTV Stream: ARD-Mediathek, sportstudio.de, MagentaTV

ARD-Mediathek, sportstudio.de, MagentaTV Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Spanien – Österreich

Ralf Rangnick kann als Cheftrainer für das beste WM-Abschneiden Österreichs seit 1982 sorgen, damals bedeutete das Aus in der Zwischenrunde Platz acht. Gegner Spanien ist aber klarer Favorit (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Schlecht in Erinnerung ist vielen Österreich-Fans noch das 0:9-Debakel im März 1999 in der EM-Qualifikation. Legendär ist allerdings der beim Stand von 0:5 zur Halbzeit geäußerte Satz von Abwehrspieler Toni Pfeffer: „Hoch werd mas nimma gwinnen.“

Portugal – Kroatien NICHT im Free-TV!

Es ist das Duell der Ü40-Stars: Hier Cristiano Ronaldo, sogar schon 41, dort Luka Modric, ein Jahr jünger (ab 1 Uhr im LIVETICKER). Vom „Duell der Genies“ schrieb Kroatiens auflagenstärkste Zeitung 24sata.

Gemeinsam spielten beide von 2012 bis 2018 bei Real Madrid und gewannen viermal die Champions League. Gegenüber standen sich Ronaldo und Modric bei einem großen Turnier erst einmal, Portugal gewann das EM-Achtelfinale 2016 1:0 nach Verlängerung.

Schweiz – Algerien

Vladimir Petkovic hat die Schweizer Nationalmannschaft geprägt wie kaum ein anderer Trainer, nun kommt es zum Wiedersehen (ab 5 Uhr im LIVETICKER). Von 2014 bis 2021 stand Petkovic als Nachfolger des legendären Ottmar Hitzfeld bei der Nati an der Seitenlinie und erreichte bei der WM 2018 die K.o.-Runde.