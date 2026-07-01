WM-Spiele heute nicht alle live im Free-TV, Stream und Ticker: Wer überträgt Thomas Tuchels Engländer?

SPORT1 01.07.2026 • 12:00 Uhr Die Sechzehntelfinals der WM in den USA, Kanada und Mexiko sind im vollen Gange. Am Mittwoch ist unter anderem England mit Thomas Tuchel gefordert. Im Anschluss kommt es zum spannenden Aufeinandertreffen zwischen Belgien und dem Senegal. Das Spiel von Co-Gastgeber USA danach wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Es wird ernst für Thomas Tuchel und die Three Lions! Die englische Nationalmannschaft trifft bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko am Mittwochabend im Sechzehntelfinale auf die Demokratische Republik Kongo (18 Uhr im LIVETICKER).

Einzig der WM-Auftakt gegen Kroatien (4:2) war überzeugend. Danach ließ England nach und mühte sich auch gegen Panama lange, um am Ende glanzlos 2:0 zu gewinnen. Der Erfolg sicherte immerhin den Gruppensieg.

Die Afrikaner schafften es derweil als einer der acht besten Gruppendritten in die K.o.-Runde. Immerhin trotzten sie dabei Portugal ein 1:1 ab. Der 3:1-Sieg zum Abschluss über Usbekistan sorgte für viel Euphorie.

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Im Anschluss kommt es bei der Partie Senegal vs. Belgien zu einem Duell auf Augenhöhe (22 Uhr im LIVETICKER). Die Westafrikaner zogen in der hochklassigen Gruppe I mit Frankreich und Norwegen zwar nur als einer der besten Gruppendritten in die K.o.-Runde ein, befinden sich aber in der FIFA-Weltrangliste nur sechs Plätze hinter den Belgiern auf Rang 15.

Erst zum Abschluss der Gruppenphase zeigte Belgien beim 5:1 über Neuseeland sein ganzes Können. Dieser hohe Sieg brachte den Roten Teufeln Platz eins in der Gruppe G ein. Beim Senegal ist alles auf Sadio Mané zugeschnitten. Auch mit 34 Jahren, bei seiner wohl letzten WM, trägt er die Hoffnungen des Senegal auf seinen Schultern.

WM heute live: USA – Bosnien läuft nicht im Free-TV

Die Spiele England – DR Kongo und Belgien – Senegal werden sowohl im Free-TV in der ARD als auch kostenpflichtig bei MagentaTV zu sehen sein.