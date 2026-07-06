WM heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Dann spielen Spanien und USA

SPORT1 06.07.2026 • 12:00 Uhr Am Montag greift Europameister Spanien ins WM-Achtelfinale ein. In der Nacht zu Dienstag ist dann ein WM-Gastgeber im Einsatz.

Am Montagabend deutscher Zeit erwartet die Fans bei der WM 2026 ein Nachbarschaftsduell. Spanien fordert im Achtelfinale Portugal heraus. Am frühen Dienstagmorgen sind dann die USA in der Runde der letzten 16 gegen Belgien gefordert.

Bei Europameister Spanien gegen Portugal muss eine Nation aus dem erweiterten Favoritenkreis die Weltmeisterschaft frühzeitig verlassen (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Die Bilanz spricht klar für die Spanier, die im Sechzehntelfinale 3:0 gegen Österreich siegten. Von insgesamt 41 Duellen gewann Spanien 19.

Ein wenig Hoffnung darf sich Portugal nur aufgrund der WM-Bilanz machen. Da gab es ein Remis und eine Niederlage. Das Team um Cristiano Ronaldo hatte sich in der ersten K.o.-Runde mit 2:1 gegen Kroatien durchgesetzt. Die Partie wird live im ZDF und bei MagentaTV übertragen.

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In der Nacht von Montag auf Dienstag bestreiten die USA als letzte Gastgeber ihr Achtelfinale: Das US-Team trifft auf Belgien (2 Uhr im LIVETICKER). Während sich die Amerikaner im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina durchsetzten, taten sich die Belgier schwerer.