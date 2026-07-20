WM: UEFA-Boss verzichtete auf Finale - Spannungen mit FIFA deutlich

SID 20.07.2026 • 19:34 Uhr Aleksander Ceferin bleibt dem WM-Finale fern. Der Präsident der UEFA drückt damit wohl auch Unzufriedenheit aus.

Auf einen Besuch des WM-Finals zwischen Spanien und Argentinien in New Jersey hat Aleksander Ceferin, Präsident der Europäischen Fußball-Union (UEFA), verzichtet – und damit offenbar seine Unzufriedenheit mit dem Weltverband FIFA zum Ausdruck gebracht. So berichten es mehrere britische Medien am Montag. Ein Grund für das Fernbleiben Ceferins soll der Fall Folarin Balogun gewesen sein.

Das Verhältnis zwischen beiden Verbänden gilt nicht erst seit dem am Sonntag zu Ende gegangenen Weltturnier in den USA, Mexiko und Kanada als angespannt. In den vergangenen Wochen hatte die UEFA nun unter anderem die Aufhebung der Rot-Sperre für den US-Stürmer Balogun kritisiert.

Vor der Entscheidung soll US-Präsident Donald Trump FIFA-Chef Gianni Infantino per Telefonat gebeten haben, die Sperre nach Baloguns Platzverweis im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina zu überprüfen.

WM: Spannungen zwischen UEFA und FIFA

Für Unverständnis in Europa sorgte auch die durch die US-Behörden verweigerte Einreise für den somalischen WM-Schiedsrichter Omar Artan kurz vor Beginn des Turniers. Die UEFA reagierte auf dessen kurzfristiges WM-Aus und nominiert Artan für das Supercup-Finale am 12. August in Salzburg zwischen Champions-League-Sieger Paris St. Germain und Europa-League-Gewinner Aston Villa.