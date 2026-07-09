WM: US-Star Pulisic erleidet Beinbruch

SID 09.07.2026 • 18:31 Uhr Der 27-Jährige Christian Pulisic fehlt vorerst, zum Saisonstart in der Serie A könnte er wieder auf den Platz zurückkehren.

Für US-Star Christian Pulisic ist das Aus bei der Fußball-Weltmeisterschaft doppelt bitter verlaufen.

Wie sein Verband mitteilte, ist beim früheren Dortmunder Bundesligaprofi nach dem 1:4 gegen Belgien im Achtelfinale eine Mikrofraktur und eine Knochenprellung des rechten Schien- und Wadenbeins diagnostiziert worden. Über die Ausfallzeit machte das US-Team keine Angaben, es werde gemeinsam mit der AC Mailand, wo Pulisic unter Vertrag steht, am Rehaplan arbeiten.

Wird Pulisic wieder zum Saisonstart fit?

Der 27-Jährige hatte sich die Verletzung im Duell mit Belgien zugezogen, in der 59. Minute war er ausgewechselt worden.