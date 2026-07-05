WM-Wahnsinn! Haaland versenkt Brasilien

Maximilian Lotz 06.07.2026 • 00:04 Uhr Rekordweltmeister Brasilien scheitert bei der WM im Achtelfinale. Und Norwegens Märchen geht dank Erling Haaland weiter.

Erling Haaland hat Brasiliens Traum vom sechsten WM-Titel zerstört. Der Torjäger von Manchester City führte Norwegen im Achtelfinale gegen den Rekordweltmeister zu einem 2:1 (0:0)-Sieg.

Haaland (79.) traf in der Schlussphase per Kopf für die Skandinavier. In der 90. Minute sorgte der frühere BVB-Torjäger mit einem strammen Distanzschuss für die Entscheidung. Der Treffer des eingewechselten Neymar vom Elfmeterpunkt in der Nachspielzeit (90.+10) sorgte nochmals für Spannung, kam aber zu spät, kurz darauf war Schluss.

Historisches WM-Aus für Brasilien

Im ersten Durchgang verpasste Brasilien die Chance zur Führung. Bruno Guimaraes (14.) scheiterte per Elfmeter an Örjan Nyland.

Brasilien wartet damit weiter auf den ersten WM-Triumph seit 2002. Das Aus im Achtelfinale bedeutete für die von Carlo Ancelotti trainierte Selecao das früheste Scheitern bei einer Endrunde seit 1990.

Zugleich setzte sich der Europa-Fluch der Brasilianer fort. Seit dem bis dato letzten WM-Triumph 2002 gegen Deutschland gewann die Selecao in der K.o.-Phase gegen keinen europäischen Gegner mehr.

Norwegen bleibt Brasiliens Angstgegner

Die Norweger unterstrichen ihren Status als Angstgegner der Brasilianer. Sie bleiben die einzige Nation, gegen die Brasilien schon gespielt, aber in fünf Partien noch nie gewonnen hat.

Und fast hätten die Skandinavier den Südamerikanern gleich eine kalte Dusche verpasst. Der Treffer des Norwegers Patrick Berg zählte zwar aufgrund einer Abseitsstellung nicht (3.), Guimaraes scheiterte dafür mit einem schwachen Strafstoß an Örjan Nyland. Kristoffer Ajer hatte Matheus Cunha von den Beinen geholt, Schiedsrichter Ismail Elfath (USA) benötigte die Videobilder, um auf den Punkt zu zeigen.

Neymar saß zunächst einmal mehr auf der Bank, Raphinha nach zweiwöchiger Verletzungspause dagegen wieder. Sie sahen eine dominante Selecao, die durch ihren Starangreifer Vinicius Júnior (40.) eine weitere Chance vergab, aber auch gefährliche Konter Norwegens, bei denen Martin Ödegaard (35.) und Haaland sich annäherten (37.). Alisson Becker reagierte dazu stark bei der besten Gelegenheit der Skandinavier durch Ödegaard (45.+3).

Endrick verpasst die Führung

Norwegen fand immer besser ins Spiel, obwohl in Alexander Sörloth der bis dahin auffälligste Spieler zur Pause in der Kabine geblieben war. Ancelotti reagierte auf die Probleme seines Teams und brachte zunächst Jungstar Endrick, der bei seiner ersten Aktion die Riesenchance zur Führung liegen (59.) ließ, und etwas später Altstar Neymar. Die Fans tobten.

Die Kontrolle wechselte in einer mitunter rasanten Partie immer wieder die Seite. Der starke Nyland parierte gegen Gabriel (62.), dafür verpasste Haaland (67.) auf der Gegenseite eine Hereingabe nur knapp. Nach einer Flanke war er spät aber zur Stelle und erzielte seinen sechsten WM-Treffer. Brasilien drängte nun, doch Nyland lenkte kurz vor dem Ende eine verunglückte Bogenlampe von Ajer an den Pfosten (85.). Auf der anderen Seite sorgte Haaland mit einem satten Flachschuss für die Entscheidung.

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