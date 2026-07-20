WM: Weltmeister Spanien wieder in der Heimat angekommen

SID 20.07.2026 • 14:56 Uhr Auf die Helden um Rodri, Ferran Torres und Lamine Yamal wartet ein rauschender Empfang. Zunächst geht es zum König.

Der Weltmeister ist mit dem goldenen Pokal im Gepäck in der Heimat gelandet – allerdings mit erheblicher Verspätung. Mehr als eineinhalb Stunden später als geplant kam der Siegerflieger der Spanier am Montagnachmittag um 14.33 Uhr am Flughafen in Madrid-Barajas an.

Dort warteten nach dem umjubelten 1:0 n.V. der Furia Roja gegen Argentinien bereits seit den frühen Morgenstunden viele Fans auf ihre Helden um Siegtorschütze Ferran Torres, Jungstar Lamine Yamal und Kapitän Rodri.

Die Ankunft am Terminal war der Auftakt eines Feier-Marathons in der spanischen Hauptstadt. Im Zentrum von Madrid wurden nach Behördenangaben am Montag bis zu einer Million Menschen erwartet.

Spanien: Erst zum König dann die Parade

Vom Flughafen geht es für das Team von Trainer Luis de la Fuente erst einmal in den Königspalast La Zarzuela am Stadtrand von Madrid, wo ein Empfang bei König Felipe VI. anstand. Felipe war bereits beim Finale im MetLife-Stadium in New Jersey dabei gewesen. Danach sollten die Spanier gegen 18.00 Uhr von Ministerpräsident Pedro Sánchez in dessen Regierungssitz begrüßt werden.

Vom Moncloa-Palast starten die neuen Titelträger dann in einem Doppeldeckerbus zu einer Triumph-Parade entlang der Hauptverkehrsstraßen Madrids bis hin zum berühmten Cibeles-Brunnen – geplante Ankunft: 21.00 Uhr. Dort feiern traditionell die Nationalteams und Real Madrid ihre Triumphe. Auf einer eigens errichteten Bühne zeigen sich die Stars ihren Anhängern.

Zur Bewältigung des Andrangs sind zusätzliche Sicherheits- und Verkehrsmaßnahmen geplant, teilten die Behörden mit. Insgesamt werden 2050 Polizeibeamte und 400 Einsatzkräfte der Guardia Civil im Einsatz sein.