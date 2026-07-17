WM: Wetterlage vor Finale unter genauer Beobachtung

SID 17.07.2026 • 17:33 Uhr Die zahlreichen Waldbrände in Kanada sorgen derzeit auch am Schauplatz des WM-Endspiels für schlechte Luftqualität.

Die Organisatoren der Fußball-WM werden die Rauchschwaden über großen Teilen der USA bis zum Finale am Sonntag „genau beobachten.“ Das sagte Andrew Giuliani, Leiter der WM-Taskforce des Weißen Hauses, bei einem Pressebriefing am Freitag. Die zahlreichen Waldbrände in Kanada sorgen derzeit auch im mehrere tausend Kilometer entfernten New York für schlechte Luftqualität.

„Es gab dazu bereits Gespräche, und ein Vertreter des nationalen Wetterdienstes ist direkt in der FIFA-Zentrale vor Ort, sodass wir die Lage genau im Blick haben“, sagte Giuliani.

Zuvor war die berühmte Skyline Manhattans in orangefarbene Rauchschwaden gehüllt. Im nahen MetLife Stadium in East Rutherford kommt es am Sonntagnachmittag Ortszeit (21.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) zum Showdown zwischen Titelverteidiger Argentinien und Europameister Spanien, regelrecht überschattet wird das große Finale aber vom grauen Qualm.

WM: Luftqualität in New York schlecht

Am Donnerstag meldete die New Yorker Regierung die Luftqualität in Teilen der Millionenstadt in der Kategorie „ungesund“, zusätzlich ist die Stadt stark von hohen Temperaturen belastet.

„Die Kombination aus gefährlicher Hitze und schlechter Luft stellt eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit der New Yorker dar“, erklärte Bürgermeister Zohran Mamdani, weitreichende Maßnahmen wurden daher ergriffen. So waren in den letzten Tagen hunderte Kühlungszentren in den fünf Bezirken geöffnet, kostenlose Masken bei unzähligen öffentlichen Einrichtungen verfügbar.

Allein in der kanadischen Provinz Ontario sind derzeit fast 200 aktive Brände registriert, der Rauch zog in den letzten Tagen immer weiter Richtung Süden. In mehreren US-Bundesstaaten gelten daher Luftqualitätswarnungen, auf den Sport hatte dies bereits Einfluss. So fiel in Chicago kurzfristig das Wiedersehen von Thomas Müller und Robert Lewandowski aus, die Begegnung ihrer MLS-Klubs Vancouver Whitecaps und Chicago Fire wurde kurzfristig abgesagt.