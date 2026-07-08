WM: "Wieder einmal wendet uns der Gott den Rücken zu"

Johannes Vehren 08.07.2026 • 10:31 Uhr Die Schweiz zieht dramatisch ins WM-Viertelfinale ein. Die internationale Presse ist vom historischen Coup euphorisiert und fiebert dem anstehenden Kracher mit Lionel Messi entgegen. In Kolumbien herrscht dagegen Ernüchterung.

Der Schweiz ist am Dienstagabend etwas Historisches gelungen! Nach 72 Jahren ist die Nati wieder in ein WM-Viertelfinale eingezogen. Gegen Kolumbien setzte sich die Mannschaft von Trainer Murat Yakin mit 4:3 (0:0) im Elfmeterschießen durch.

Für die internationale Medien waren zwar die 120 Minuten Spielzeit ohne Torerfolge zähe Kost, doch im Nachgang wird die Schweiz sogar als Geheimfavorit betitelt. Auf der Seite der Kolumbianer herrscht dagegen pure Ernüchterung. SPORT1 hat die Pressestimmen gesammelt:

Schweiz

Blick: Historisch! Nati kämpft sich ins WM-Viertelfinale. Jaaaaaaa! Die Schweiz steht nach einem absoluten Krimi gegen Kolumbien im WM-Viertelfinale. Dank Gregor Kobel, der im Penaltyschießen einen Elfmeter hält und Rubén Vargas, der den entscheidenden versenkt.

SRF: Nerven aus Stahl: Vargas schießt die Nati in das WM-Viertelfinale. Erstmals in der Fußball-Neuzeit steht die Schweiz in einem WM-Viertelfinale. Nach 1934, 1938 und 1954 ist es insgesamt das vierte Mal, dass eine Nati unter den letzten Acht einer WM steht. Das Erreichen an der WM 2026 war an Dramatik kaum zu überbieten. Nachdem es nach 90 sowie 120 Minuten gegen Kolumbien 0:0 geheißen hatte, musste das Elfmeterschießen entscheiden.

Tagesanzeiger: Drama im Penaltyschießen! Kobel hält, Vargas trifft und die Schweiz steht im WM-Viertelfinale! Die Schweizer müssen leiden und zittern. Doch sie bewahren nach torlosen 120 Minuten die Nerven, besiegen Kolumbien im Penaltykrimi und schreiben Geschichte. Nun wartet am in der Nacht auf Sonntag Weltmeister Argentinien.

Kolumbien

El Tiempo: Schwerer Abschied für Kolumbien: Wieder einmal wendet uns der Gott den Rücken zu. Wie schon bei der WM 2018 in Russland besiegelten die Elfmeter erneut das Schicksal und machten eine Leistung zunichte, die auf dem besten Weg war, Geschichte zu schreiben.

El Pais: Die Schweiz ist im Elfmeterschießen effektiver, Kolumbien bedauert seine verpasste Chance. Die europäische Nationalmannschaft gewinnt nach einem 0:0 nach 120 Minuten mit 4:3 im Elfmeterschießen und zieht ins Viertelfinale ein, wo sie am Samstag auf Argentinien trifft. Die „Cafeteros“ scheiden ungeschlagen aus, haben jedoch eine historische Chance nicht genutzt.

Österreich

Kronen Zeitung: Schweizer WM-Märchen geht nach Elfer-Krimi weiter! Was mit einer veritablen KATARstrophe begonnen hatte, entwickelt sich immer mehr zu einem kleinen Sommermärchen – erstmals seit 1954 (!) hat die Schweiz bei einer Fußball-WM das Viertelfinale erreicht! Diesen historischen Erfolg machte die eidgenössische „Nati“ vor rund 52.000 Zuschauern im BC Place Stadium von Vancouver klar, wo sie die „Cafeteros“ aus Südamerika im Elfmeterschießen mattsetzte. Während die Kolumbianer ihr zweites Viertelfinale nach 2014 verpassten, wartet nun auf die Schweiz der regierende Weltmeister.

Kurier: Später Jubel: Schweiz gewinnt Elferkrimi gegen Kolumbien. Das letzte Achtelfinale dieser WM zwischen der Schweiz und Kolumbien war das erste, in dem die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen musste. Am Ende setzten sich die Schweizer knapp mit 4:3 durch und zogen erstmals seit 1954 wieder in ein WM-Viertelfinale ein.

Spanien

Marca: Der Geheimfavorit. Die Schweiz gehört nun zumindest zu den acht besten Mannschaften dieser Weltmeisterschaft. Das Glück im Elfmeterschießen war auf der Seite der Schweizer, die nun im Viertelfinale auf Messi und Co. treffen – ein Viertelfinale, mit dem niemand gerechnet hatte. Wie dem auch sei: Die Schweizer sind nur noch zwei Spiele davon entfernt, im Finale in New Jersey zu stehen. Falls es noch jemanden geben sollte, dem das noch nicht klar geworden ist.

Mundo Deportivo: Die Schweiz schafft einen historischen Einzug ins Viertelfinale und trifft nun auf Argentinien. Vargas vom FC Sevilla verwandelte den entscheidenden Elfmeter, der Kolumbiens Traum zunichtemachte und die Schweizer zum ersten Mal seit 1954 ins Viertelfinale brachte.

England

Daily Mail: Die Schweiz besiegte Kolumbien im Elfmeterschießen und erreichte damit zum ersten Mal seit 72 Jahren das WM-Viertelfinale – und trifft nun auf Lionel Messis Argentinien auf der englischen Seite der Auslosung.

The Sun: Die Schweizer überstehen ein langweiliges WM-Spiel im Elfmeterschießen und treffen nun auf Argentinien. Die Schweiz setzte sich im Elfmeterschießen durch und trifft nun im Viertelfinale in Kansas City auf den Titelverteidiger.

Italien

Corrie dello Sport: Die Schweiz zieht ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft ein: Sie trifft auf Argentinien. Verhängnisvolles Elfmeterschießen für Kolumbien. Die Schweizer Nationalmannschaft übersteht das Achtelfinale im Elfmeterschießen nach einem 0:0 nach Verlängerung. Das Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 endet damit, dass die Schweiz als letzte Mannschaft ins Viertelfinale einzieht.