WM: Woher hat Messi die Beule?

SPORT1 04.07.2026 • 11:22 Uhr Lionel Messi führt Argentinien zwar ins WM-Achtelfinale, bezahlte den dramatischen K.o.-Erfolg gegen Überraschungsteam Kap Verde aber mit einer schmerzhaften Erinnerung.

Müssen diese Bilder Sorgen machen? Als Lionel Messi nach Argentiniens spektakulärem 3:2 nach Verlängerung gegen Kap Verde vor die Kameras trat, war über seinem rechten Auge eine massive Schwellung zu erkennen.

Die Beule hatte sich im Verlauf der Schlussphase der Partie gebildet und war während des Interviews kaum zu übersehen. Was war passiert?

WM 2026: Messi holt sich dicke Beule ab

Messi zog sich die Verletzung in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit zu. Der argentinische Kapitän wurde bei einer Attacke zu Fall gebracht und prallte dabei mit dem Kopf gegen das Knie eines Gegenspielers. Mit der Zeit wurde die Schwellung dann immer größer.

Trotz des schmerzhaften Zusammenstoßes spielte der mittlerweile 39-Jährige weiter und half Argentinien dabei, den hartnäckigen Außenseiter letztlich niederzuringen. Der Titelverteidiger setzte sich erst nach Verlängerung mit 3:2 durch.

Aussehen von Messi sorgt für Aufsehen

Besonders in England wurden die Bilder des Argentiniers zum Gesprächsthema. Die Boulevardzeitung The Sun schrieb gar von einer „Horror-Beule“, die Messi im WM-Thriller gegen Kap Verde erlitten habe.

Auch das argentinische Sportblatt Olé berichtete prominent von der „gewaltigen Beule, mit der Messi das Spiel gegen Kap Verde beendete“.

Messi selbst nimmt die Beule gelassen

Messi ging nach der Partie nicht auf seine Stirnverletzung ein, stattdessen sprach er über das schwierige Spiel gegen den krassen Außenseiter. „Wir wussten, dass es ein hartes Spiel werden würde“, erklärte der Weltmeister nach dem Abpfiff. Argentinien habe jedoch bis zum Schluss gekämpft und sich den Sieg verdient.

Nach aktuellem Stand gibt es keine Hinweise auf eine schwerwiegendere Verletzung. Messi absolvierte sowohl die Schlussphase der Partie als auch die Interviews nach Spielende und dürfte für die kommenden Aufgaben der Albiceleste bereitstehen.