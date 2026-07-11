Lamine Yamal: "Wenn jemand Angst haben sollte, dann Frankreich"

SID 11.07.2026 • 09:35 Uhr Lamine Yamal will Weltmeister werden - und scheut daher auch das Duell mit WM-Favorit Frankreich nicht.

Als Lamine Yamal im Keller des Football-Tempels von Los Angeles leichtfüßig um die Ecke gebogen kam, setzte er sofort sein bestes Zahnspangenlächeln auf.

Auf die offensichtlich wichtigste und alles überdeckende Frage, die ihm die lärmende Schar der spanischen Reporter entgegenplärrte, hatte er sich allem Anschein nach bestens vorbereitet. Und so sagte der 19-Jährige forsch: „Wenn jemand Angst haben sollte, dann sie.“

Yamal freut sich auf Showdown der Weltbesten

„Sie“, das ist Frankreich, nach dem 2:1 (1:1) der Spanier gegen Belgien Gegner im Halbfinale am Dienstag (21.00 Uhr) in Dallas. Es ist so eine Art vorweggenommenes Endspiel zwischen dem Europameister und dem größeren der beiden WM-Favoriten.