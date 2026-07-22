Deutsche landen wegen Yamal Werbecoup

SID 22.07.2026 • 06:09 Uhr Der spanische Jungstar macht beim WM-Finale ein Streetwear-Unternehmen aus Frankfurt weltweit bekannt.

Dank Weltmeister Lamine Yamal hat ein Unternehmen aus Frankfurt einen riesigen Werbe-Coup gelandet. Der 19 Jahre alte Jungstar der Spanier machte nach dem Finaltriumph gegen Argentinien (1:0 n.V.) die Streetwear-Marke 6PM weltweit bekannt.

Yamal hatte bei den Feierlichkeiten im MetLife-Stadium in New Jersey immer wieder sein Trikot hochgezogen, dabei war für ein Millionen-Publikum das Logo der deutschen Firma auf der Unterhose des Barcelona-Profis gut zu erkennen gewesen.

Laut Bild-Zeitung brach deshalb im Online-Shop von 6PM nach dem Finale der Ausnahmezustand aus. Innerhalb kürzester Zeit sollen die Boxershorts vergriffen gewesen sein. In den Sozialen Medien verbreitete die Firma des Influencers Achraf Ait Bouzalim Fotos von Yamal, dazu hieß es: „Wir behaupten ja nicht, dass sie dich besser treffen lassen, aber Glückwunsch @lamineyamal zum Gewinn der Weltmeisterschaft 2026 mit La Roja!“