Zidane neuer französischer Nationaltrainer

SID 28.07.2026 • 11:08 Uhr Das offene Geheimnis wurde gelüftet und das Idol der Equipe Tricolore offiziell zum Nationalcoach ernannt.

Superstar Zinédine Zidane wird erwartungsgemäß Trainer der französischen Fußball-Nationalmannschaft. Der frühere Welt- und Europameister galt bereits seit langer Zeit als Topfavorit auf die Nachfolge von Didier Deschamps. Am Dienstag wurde das offene Geheimnis im Rahmen einer Vorstellungs-Pressekonferenz am Hauptsitz des französischen Fußballverbandes FFF in Paris offiziell gelüftet, Zidane erhält einen Vertrag bis 2030. Für den 54-Jährigen geht damit nach fünfjähriger Pause als Coach ein lang gehegter persönlicher Traum in Erfüllung.

Zidane wird das Amt zur neuen Saison antreten, seine Premiere feiert er zum Start der Nations League am 25. September in der Türkei. Das nächste große Ziel wird die Europameisterschaft 2028 in Großbritannien und Irland. Deschamps hatte nach 14 Jahren als Nationaltrainer im Spiel um Platz drei bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika seinen letzten großen Auftritt, Frankreich verlor 4:6 gegen England. Der 57-Jährige hatte sein Land 2018 zum Titelgewinn geführt und nun auf eigenen Wunsch aufgehört.