WM: Erling Haaland löst Hype in Peru aus

SID 10.07.2026 • 23:14 Uhr Eltern nennen ihre Neugeborenen besonders gerne nach dem norwegischen Mittelstürmer Erling Haaland.

Peru hat die Qualifikation für die Fußball-WM deutlich verpasst, doch das XXL-Turnier in Nordamerika wird in dem Andenstaat ganz genau verfolgt – besonders die Leistungen der norwegischen Sturm-Urgewalt Erling Haaland (bislang sieben Tore) wurden registriert. Das lässt sich nun ablesen. Wie die peruanische Meldebehörde mitteilte, verzeichnete sie einen Haaland-Hype bei den Namen Neugeborener.

Demnach tragen 468 Kinder in Peru den Nachnamen des 25 Jahre alten Torjägers nun als Vornamen, weitere 91 Säuglinge wurden komplett Erling Haaland genannt.

„Fußballstars dienen den Peruanern als Inspiration, ihre Kinder mit diesen Namen registrieren zu lassen“, sagte Behördensprecher Ivan Torres bei Panamericana Television. „Haaland ist auch Peruaner“, scherzte er.

Auch andere Fußball-Stars stark vertreten

Das Fußballfieber hat frischgebackene Eltern in Peru schon in der Vergangenheit inspiriert: 3402 im Land geborene Menschen tragen den Namen Messi – 292 davon führen den vollständigen Namen des argentinischen Weltstars Lionel Messi.