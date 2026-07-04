Zwayer Vierter Offizieller bei Spanien gegen Portugal

SID 04.07.2026 • 19:30 Uhr Zwei Vorrundenspiele leitete Felix Zwayer bisher bei der WM. Jetzt kommt er auch in einem Kracher zum Einsatz.

Im WM-Achtelfinale kommt Bundesliga-Schiedsrichter Felix Zwayer wieder zum Einsatz. Für das Nachbarduell des Europameisters Spanien gegen Portugal mit Altstar Cristiano Ronaldo am Montag (21.00 Uhr) in Dallas ist der 45-Jährige vom Weltverband FIFA als Vierter Offizieller eingeteilt worden.

Zweimal stand Zwayer bisher als Chef auf dem Platz: beim 2:0 des Co-Gastgebers USA gegen Australien, als er in der Nachspielzeit an der Wade behandelt werden musste, und beim 3:1 der DR Kongo gegen Usbekistan jeweils in der Vorrunde.