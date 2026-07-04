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Zwayer Vierter Offizieller bei Spanien gegen Portugal

Neuer WM-Einsatz für Zwayer

Zwei Vorrundenspiele leitete Felix Zwayer bisher bei der WM. Jetzt kommt er auch in einem Kracher zum Einsatz.
Felix Zwayer bei der WM
Felix Zwayer bei der WM
© AFP/GETTY IMAGES/SID/LARS BARON
SID
Zwei Vorrundenspiele leitete Felix Zwayer bisher bei der WM. Jetzt kommt er auch in einem Kracher zum Einsatz.

Im WM-Achtelfinale kommt Bundesliga-Schiedsrichter Felix Zwayer wieder zum Einsatz. Für das Nachbarduell des Europameisters Spanien gegen Portugal mit Altstar Cristiano Ronaldo am Montag (21.00 Uhr) in Dallas ist der 45-Jährige vom Weltverband FIFA als Vierter Offizieller eingeteilt worden.

Zweimal stand Zwayer bisher als Chef auf dem Platz: beim 2:0 des Co-Gastgebers USA gegen Australien, als er in der Nachspielzeit an der Wade behandelt werden musste, und beim 3:1 der DR Kongo gegen Usbekistan jeweils in der Vorrunde.

Geleitet wird das Achtelfinalspiel vom Engländer Anthony Taylor und dessen Landsleuten Gary Beswick und Adam Nunn als Assistenten.

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