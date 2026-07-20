Zwei Millionen Fans: Spaniens Weltmeister feiern riesige Party

SID 20.07.2026 • 22:54 Uhr Millionen Menschen säumen bei der Busparade der Spanier die Straßen.

Spaniens Fußball-Weltmeister sind in Madrid von rund zwei Millionen Menschen begeistert empfangen worden. In einem Doppeldeckerbus fuhren Lamine Yamal, Rodri und Co. durch die Hauptstadt bis zum Cibeles-Platz im Zentrum, wo die große Party ihren Höhepunkt fand. Die Fans jubelten ihren Helden frenetisch zu. Nach ihrer Rückkehr in die Heimat hatten die WM-Überflieger zunächst König Felipe IV. und Ministerpräsident Pedro Sánchez besucht.

Die Spieler – einige oberkörperfrei, andere mit Getränken in der Hand – feierten den Triumph ausgelassen, immer wieder präsentierten sie den Menschen den goldenen WM-Pokal. „Ich habe immer gesagt: Mit der Nationalmannschaft zu gewinnen, ist das Schönste, was es gibt – erst recht eine Weltmeisterschaft“, sagte Kapitän Rodri, der zum besten Spieler des Turniers gewählt worden war.

Spaniens Weltmeister vom König empfangen

In einem Meer aus den Nationalfarben Rot und Gelb ging es für die Weltmeister entlang der Hauptverkehrsstraßen zum Cibeles-Platz, wo allein knapp 120.000 Menschen auf die Mannschaft warteten, einige seit den frühen Morgenstunden. Angesichts der riesigen Party scherzte Siegtorschütze Ferran Torres, er schwebe buchstäblich.

Die Spanier waren nach dem 1:0 n.V. gegen Argentinien mit Verspätung um 14.33 Uhr am Flughafen in Madrid-Barajas gelandet. Anschließend wurden sie von König Felipe IV. und Ministerpräsident Sánchez empfangen, bevor an Sánchez‘ Regierungssitz Moncloa-Palast die große Busparade begann.