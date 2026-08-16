DFB-Vorstellung: Klopp räumt Fehler ein

SID 16.08.2026 • 11:40 Uhr Der neue Bundestrainer ordnet seine Aussagen in Richtung der Medien ein.

Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp hat einen Fehler bei seiner Vorstellungs-Pressekonferenz beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) eingeräumt. Ihm habe „nicht so richtig gefallen“, dass er es mit gewissen Aussagen ermöglicht habe, „diese Medienschelte als die Überschrift zu nehmen“, sagte der 59-Jährige nach seinem offiziellen Amtsantritt am Samstag im Interview bei DFB.TV. „Das war mein Fehler“, sagte Klopp.

Der ehemalige Meistermacher von Borussia Dortmund und des FC Liverpool hatte sich bei seiner Vorstellung auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main am 24. Juli auch an die Medienvertreter gerichtet. „An dem Tag, an dem ihr das nicht mehr wollt, sagt ihr es und ich bin weg. Ohne Abfindung. Wenn ihr morgen sagt, der ist scheiße, bin ich weg“, hatte Klopp erklärt und ergänzt: „Wenn ihr euch danebenbenehmt und meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg.“