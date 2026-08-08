Die Tragödie, die in einem historischen WM-Moment um die Welt ging

SPORT1 08.08.2026 • 15:45 Uhr Heute vor 17 Jahren starb der spanische Verteidiger Daniel Jarque unerwartet und tragisch. Ein Jahr später sorgte sein Freund Andrés Iniesta dafür, dass die ganze Fußballwelt sich an ihn erinnerte.

In einem Geschäft, in dem die meisten Spieler danach streben, in ihrer Karriere durch Vereinswechsel möglichst schnell nach oben zu kommen, bildete er eine Ausnahme. Er ist wohl auch deshalb bei seinem Verein bis heute unvergessen.

Heute vor 17 Jahren starb Daniel Jarque, Innenverteidiger von Espanyol Barcelona, völlig unerwartet an Herzversagen während eines Trainingslagers in Italien. Sein Tod erschütterte den spanischen Fußball – und die Erinnerung an ihn war auch präsent, als das Land ein Jahr später seinen ersten WM-Titel feierte.

Daniel Jarque und sein Leben für Espanyol Barcelona

Jarque wurde an Neujahr 1983 in Barcelona geboren und entdeckte schon als Kind Espanyol Barcelona als große Fußball-Liebe. Er durchlief die Jugendabteilung des Vereins und feierte 2002 auch sein Profidebüt.

Nur vier Jahre später feierte er 2006 mit dem Gewinn der Copa del Rey seinen größten Erfolg. Ein Jahr später gelang dann fast ein noch größerer Coup. Im Finale des UEFA-Pokals verlor man hauchdünn im Elfmeterschießen gegen den FC Sevilla.

Während andere Spieler solch einen Höhepunkt nutzen, um zu einem noch größeren Verein zu wechseln, entschied sich Jarque trotz verschiedener Angebote anders und bliebt seinem Klub treu.

Die Verantwortlichen von Espanyol belohnten das und ernannten ihn zur Saison 2009/2010 zum Mannschaftskapitän. Jarque sollte das Gesicht einer neuen Generation werden und seinen Verein in eine neue Ära führen. Doch dazu sollte es nie kommen.

Tragischer Tod im Trainingslager

Ein Pflichtspiel sollte Jarque als Kapitän nie absolvieren. Am 8. August 2009 befand sich Espanyol im Trainingslager im italienischen Coverciano bei Florenz. Jarque telefonierte Berichten zufolge mit seiner schwangeren Freundin, als er plötzlich zusammenbrach.

Die Ärzte konnten sein Leben nicht mehr retten. Der Abwehrspieler starb im Alter von nur 26 Jahren an Herzversagen. Die Nachricht löste weit über die Grenzen Spaniens hinaus Bestürzung aus. Fans, Mitspieler und Rivalen trauerten um einen Profi, der nicht nur als Fußballer, sondern vor allem als Mensch hochgeschätzt wurde.

Tausende Anhänger legten Blumen und Schals vor dem Stadion nieder. Bis heute erinnern die Fans von Espanyol in der 21. Minute jedes Spiels an ihren ehemaligen Kapitän, dessen Rückennummer 21 Kultstatus besitzt.

Iniesta erinnert nach Tor im WM-Finale an seinen Freund

Aber nicht nur die Fans von Espanyol erinnern regelmäßig an Jarque. Der verstorbene Innenverteidiger war auch beim WM-Finale 2010 plötzlich in aller Munde.

Als einer seiner besten Freunde Andrés Iniesta im Endspiel gegen die Niederlande in der 116. Minute das entscheidende Tor zum ersten spanischen WM-Triumph erzielte, zog sich der Star des FC Barcelona sein Trikot aus und trug darunter ein weißes Unterhemd mit einer Gedenkbotschaft.

„Dani Jarque siempre con nosotros“ (zu Deutsch: Dani Jarque, immer bei uns) stand auf dem Shirt geschrieben. Ein Bild, was anschließend um die Welt ging und für immer in die Fußballgeschichte einging. In einem Moment grenzenloser Freude erinnerte sich Iniesta an einen Freund, der diesen Augenblick nie erleben durfte.

„Ich wollte Dani bei mir haben. Wir wollten seine Kraft spüren. Wir wollten ihm in der Fußballwelt Tribut zollen, und das war die beste Gelegenheit dafür“, sagte Iniesta anschließend über die besondere Geste und widmete seinem Freund auch gleich den WM-Titel: „Das ist für Dani Jarque, für meine Familie und für alle Menschen.“

„Ich habe das Tor geschossen, aber an Dani wird man sich erinnern“

Dass Iniesta Jarque nach dem WM-Finale 2010 gedachte, war keine spontane Geste. Hinter dem berühmten Unterhemd steckte eine jahrelange Freundschaft.

Kennengelernt hatten sich die beiden in den spanischen Nachwuchsnationalmannschaften. Obwohl Iniesta beim FC Barcelona und Jarque bei Stadtrivale Espanyol spielten, entwickelte sich abseits des Platzes eine enge Verbindung.

Jarques plötzlicher Tod traf Iniesta deshalb besonders schwer. Der Mittelfeldspieler sprach später mehrfach darüber, wie sehr ihn der Verlust seines Freundes beschäftigt hatte. Die Hommage im WM-Finale war lange geplant.