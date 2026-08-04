Franzose Renard neuer Nationaltrainer der Elfenbeinküste

SID 04.08.2026 • 16:59 Uhr Hervé Renard ist neuer Nationaltrainer der Elfenbeinküste. Für den 57-Jährigen ist es nach seinem Kurzeinsatz bei der WM eine Rückkehr.

Der Franzose Hervé Renard ist neuer Nationaltrainer der Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire). Das gab der nationale Verband am Dienstag bekannt.

Renard, der bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada während des Turniers die Nationalmannschaft Tunesiens übernommen hatte, hatte die Elfenbeinküste bereits zwischen 2014 und 2015 trainiert und dabei den Afrika-Cup gewonnen.

In Afrika hat der 57-Jährige zudem bereits Sambia, Angola und Marokko trainiert. Darüber hinaus betreute er bei der WM 2022 in Katar das saudi-arabische Team und im Anschluss auch die Frauen-Nationalmannschaft Frankreichs.

Renard trainierte bei der WM erfolglos Tunesien

Bei der WM hatte er nach dem ersten Gruppenspiel den entlassenen Sabri Lamouchi bei Tunesien ersetzt, nach nur 18 Tagen und zwei weiteren Niederlagen trat er jedoch wieder zurück.