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Franzose Renard neuer Nationaltrainer der Elfenbeinküste

Deutscher WM-Gegner hat neuen Trainer

Hervé Renard ist neuer Nationaltrainer der Elfenbeinküste. Für den 57-Jährigen ist es nach seinem Kurzeinsatz bei der WM eine Rückkehr.
Obwohl sich die Elfenbeinküste gegen Curacao nicht mit Ruhm bekleckert, gewinnen die Westafrikaner mit 2:0 und überstehen zum ersten Mal die Gruppenphase bei einer WM. Die Ivorer sichern sich in der Deutschland-Gruppe Rang zwei.
SID
Hervé Renard ist neuer Nationaltrainer der Elfenbeinküste. Für den 57-Jährigen ist es nach seinem Kurzeinsatz bei der WM eine Rückkehr.

Der Franzose Hervé Renard ist neuer Nationaltrainer der Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire). Das gab der nationale Verband am Dienstag bekannt.

Renard, der bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada während des Turniers die Nationalmannschaft Tunesiens übernommen hatte, hatte die Elfenbeinküste bereits zwischen 2014 und 2015 trainiert und dabei den Afrika-Cup gewonnen.

In Afrika hat der 57-Jährige zudem bereits Sambia, Angola und Marokko trainiert. Darüber hinaus betreute er bei der WM 2022 in Katar das saudi-arabische Team und im Anschluss auch die Frauen-Nationalmannschaft Frankreichs.

Renard trainierte bei der WM erfolglos Tunesien

Bei der WM hatte er nach dem ersten Gruppenspiel den entlassenen Sabri Lamouchi bei Tunesien ersetzt, nach nur 18 Tagen und zwei weiteren Niederlagen trat er jedoch wieder zurück.

Renard folgt bei der Elfenbeinküste, WM-Gruppengegner der deutschen Mannschaft, auf Emerse Faé. Nach dem WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Norwegen (1:2) war der Vertrag des 42-Jährigen, der das afrikanische Team 2024 zum Triumph beim Afrika-Cup geführt hatte, nicht verlängert worden.

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