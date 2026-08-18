Raum erwartet Energieschub durch Klopp

SID 18.08.2026 • 16:02 Uhr Am Rande seiner Buchvorstellung spricht David Raum auch über die anstehende Zusammenarbeit mit Jürgen Klopp. Der Leipziger lobt aber auch Vorgänger Julian Nagelsmann.

David Raum erhofft sich durch den neuen Bundestrainer Jürgen Klopp einen Energieschub für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. „Die Aufgabe ist natürlich auch mit Druck für ihn verbunden. Aber ich glaube, dass er damit gut umgehen wird. Ich freue mich, dass er auf jeden Fall seine Werte und Energie in die Mannschaft bringen wird“, sagte Raum der Bild am Rande der Vorstellung des Kinderbuchs „Mut Ich“ in Frankfurt/Main. Raum hatte gemeinsam mit weiteren Prominenten an dem Buch mitgewirkt.

Klopp sei „das Fußballgesicht Deutschlands“, so Raum, deswegen sei „die Euphorie bei den Leuten natürlich groß“. Der Linksverteidiger des Bundesligisten RB Leipzig will unter Klopp eine wichtige Rolle in der DFB-Auswahl spielen. „Ich kenne ihn aus Leipzig und war mit ihm auch ein- oder zweimal im Austausch. Das heißt, er kennt mich als Mensch, er kennt mich aber natürlich auch als Spieler. Ich glaube, es wird ein ganz gutes Match mit mir und ihm.“

Raum spricht über Austausch mit Nagelsmann

Raum hatte vor der missglückten WM seinen Stammplatz in der Nationalmannschaft an Bayern-Neuzugang Nathaniel Brown verloren.