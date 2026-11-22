Leon Goretzka spricht mit einigen Monaten Abstand über seine Rolle beim bitteren WM-Aus mit der deutschen Nationalmannschaft, bei dem er selbst in die Schlagzeilen geraten war.

Leon Goretzka sieht die deutsche Nationalmannschaft unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp auf einem guten Weg – und kann sich eine Rückkehr ins DFB-Team vorstellen. „Ich bin total davon überzeugt, dass er (Klopp, d. Red.) die richtige Person ist“, sagte der Mittelfeldspieler von Aston Villa der BBC.

Im deutschen Fußball herrsche nun wieder die Zuversicht, eine starke Mannschaft aufbauen zu können. „Wenn sie wollen, dass ich wieder Teil davon bin, bin ich total offen dafür. Das Wichtigste ist, dass wir in Zukunft erfolgreich sein werden“, sagte Goretzka.

Goretzka spricht erstmals über WM-Aus

Mit Blick auf die zurückliegende Weltmeisterschaft und seine Rolle unter Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann sprach Goretzka von einer „seltsamen“ Erfahrung.

„Ich habe im ganzen Jahr vor der Weltmeisterschaft jedes Spiel bestritten. Und als die WM begann, stand ich in keinem einzigen Spiel in der Startelf“, sagte er. Nach dem enttäuschenden Abschneiden der Mannschaft habe er den Eindruck gehabt, „dass alle denken, ich sei ziemlich mitverantwortlich“. Das sei „sehr schwer“ gewesen, „weil ich das Gefühl hatte, bei diesem Turnier nicht einmal ein großer Teil der Mannschaft gewesen zu sein“, sagte der 31-Jährige.

Zur Erinnerung: Goretzka war in die Schlagzeilen geraten, weil er beim verlorenen Elfmeterschießen gegen Paraguay zögerlich reagiert hatte, als ihn Joshua Kimmich fragte, ob er als möglicher achter Schütze an den Punkt treten wolle.

Der Vorwurf, das Goretzka in einem wichtigen Moment „gekniffen“ habe, wurde vielfach thematisiert und als symbolisches Sinnbild für das deutsche Scheitern benannt. Kritik übten unter anderem Experten wie Mats Hummels und Stefan Effenberg – oder auch prominente Fans wie Schwimm-Legende Franziska van Almsick.

DEINE MEINUNG

Dachte Goretzka gar ans Karriereende?

Es folgte die Zäsur. Seit dem WM-Aus gegen Paraguay im Sechzehntelfinale ist Goretzka nicht mehr nominiert worden. Eine weitere Veränderung brachte der Abschied vom FC Bayern mit sich. Nach acht Jahren in München überlegte Goretzka lange, wo er seine Karriere fortsetzt. „Ich habe nie von der Premier League geträumt, wie es wahrscheinlich jeder andere Spieler auf der Welt tut“, sagte Goretzka.

Anfangs habe er „dazu tendiert, mehr an die Lebensqualität zu denken und nicht mehr so sehr an Fußball“, offenbarte er, „aber nach wenigen Wochen habe ich realisiert, dass es dafür zu früh ist.“

In Birmingham kommt er nun immer besser in Fahrt, zuletzt traf er beim turbulenten 4:4 gegen Manchester United im Old Trafford erstmals. Villa ist in sieben Ligaspielen in Serie unbezwungen.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach