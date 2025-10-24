Nations League: Deutschland - Frankreich heute live im Free-TV, Stream und Ticker - DFB-Frauen im Halbfinalkracher

SPORT1 24.10.2025 • 14:45 Uhr Die deutschen Fußballerinnen treffen am Freitag im Halbfinale der Nations League auf Frankreich und wollen den Grundstein für den Einzug ins Finale legen.

Wie schon bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer wollen die deutschen Fußballerinnen ihren Coup gegen Frankreich wiederholen. Im Hinspiel des Halbfinals der Nations League soll am Freitag (17.45 Uhr im LIVETICKER) in Düsseldorf der Grundstein für den Einzug ins Finale gelegt werden.

„Wir wissen, dass wir genau die gleiche Leistung auf den Platz bringen müssen. Wir müssen von Anfang an 100 Prozent geben, uns in jeden Schuss reinwerfen und jeden Zweikampf annehmen“, sagte Vizekapitänin Janina Minge vor dem Wiedersehen mit Les Bleues.

Nations League: So können Sie Deutschland – Frankreich heute live verfolgen

TV: ARD

Stream: sportschau.de

Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

DFB-Frauen ohne zwei Stars - Gwinn vom FC Bayern zurück

Neben Lena Oberdorf vom FC Bayern, die sich zum zweiten Mal binnen kürzester Zeit das Kreuzband riss, muss Bundestrainer Christian Wück auch auf die ebenfalls am Knie verletzte Torhüterin Ann-Katrin Berger verzichten. Die Französinnen „werden natürlich froh sein“, scherzte Klara Bühl in Anspielung auf Bergers Heldentaten bei der EM.

Dafür ist Giulia Gwinn nach ihrer Innenbandverletzung am Knie zurück. „Wir müssen uns trauen, mutig Fußball zu spielen, auch gegen Topnationen wie Frankreich oder Spanien“, forderte Minge. „Wir wissen, dass wir fußballerisch viel mehr können und extrem gute Fußballerinnen in unseren Reihen haben.“

Am kommenden Dienstag steigt schließlich das Rückspiel in Frankreich. Im anderen Halbfinale duellieren sich Spanien und Schweden.

