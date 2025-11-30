Schock für Weltfußballerin vor Spiel gegen Deutschland!

SID 30.11.2025 • 21:55 Uhr Damit verpasst Spaniens Topspielerin Aitana Bonmatí auch das Rückspiel im Nations-League-Finale gegen Deutschland.

Schwerer Rückschlag für den FC Barcelona und die spanische Nationalmannschaft: Weltfußballerin Aitana Bonmatí hat sich im Training mit Spanien am Sonntag einen Bruch des linken Wadenbeins zugezogen.

Die dreimalige Ballon-d’Or-Gewinnerin fällt damit für mehrere Monate aus und verpasst auch das Rückspiel im Nations-League-Finale gegen Deutschland am Dienstag. Das bestätigte der spanische Verband am Abend.

Herber Verlust für Spanien und Barcelona

Bonmati hatte die Einheit nach einem Sturz „mit Schmerzen beendet“, wie der Verband mitteilte. Untersuchungen ergaben anschließend die Diagnose „Fraktur der linken Fibula“. Laut katalanischen Medien beträgt die Ausfallzeit mindestens zwei Monate, bei einer notwendigen Operation könnte sich die Pause auf über drei Monate verlängern. Die 27-Jährige stand am Freitag noch beim 0:0 im Hinspiel gegen Deutschland auf dem Platz.