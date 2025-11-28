Nations League: Scharmützel um deutschen Trainer

Stefan Schnürle 28.11.2025 • 23:54 Uhr Das Remis der DFB-Frauen im Final-Hinspiel der Nations League lässt bei Bundestrainer Christian Wück die Emotionen hochkochen. Dabei kommt es zu einer Auseinandersetzung mit der spanischen Trainerin.

Deutschland hat sich im umkämpften Final-Hinspiel der Frauen-Nations-League gegen Spanien trotz klarer Chancenüberlegenheit mit einem 0:0 begnügen müssen – dabei kochten zwischenzeitlich auch die Emotionen an der Seitenlinie ein wenig über.

So irritierten Bundestrainer Christian Wück einige spanische Aktionen während des Spiels. „Ich habe mich über Kleinigkeiten geärgert. Kleinigkeiten, wo gehalten wurde, es dann aber keine Gelbe Karte gab, obwohl es ein klares taktisches Foul war“, sagte Wück nach dem Spiel beim ZDF.

Scharmützel nach deutschem Finalhinspiel

Kurz zuvor war es nach dem Abpfiff nämlich noch emotionaler geworden und zu einer kleinen Auseinandersetzung zwischen ihm und der neuen spanischen Nationaltrainerin Sonia Bermúdez gekommen.

Beide liefen bereits gestikulierend aufeinander zu. Zunächst war dabei nur Spaniens Trainerin im Bild zu sehen, doch kurz darauf fing die Kamera auch Wück mit erhobenem Zeigefinger ein.

Beide sagten sich dann mit wenig freundlicher Miene ein paar Worte, während es zum Handshake kam. Wück drückte dabei den Arm von Bermúdez zur Seite.

DFB-Trainer mit Ansage Richtung Spanien

Während sich der deutsche Coach wegdrehte, zeigte die spanische Nationaltrainerin mit beiden Händen einer nicht im Bild befindlichen Person, ob sie gesehen habe, wie sich Wück verhalten hatte.