Los Angeles (SID) - Golf-Superstar Tiger Woods macht neun Monate nach seinem schweren Autounfall weiter Fortschritte. Der 15-malige Majorsieger postete am Sonntag ein Video, in dem er einen Ball abschlägt. An seinem bei dem Crash am 23. Februar schwer verletzten Bein war nur noch ein Kompressionsstrumpf zu sehen. Bereits Anfang Oktober war der 45-Jährige mit seinem Sohn auf den Golfplatz zurückgekehrt, damals war noch eine Manschette um sein Bein.