Golf-Streit eskaliert weiter - Superstar Rory McIlroy legt wegen Saudi-Tour LIV nach

„Ich verstehe das, weil viele dieser Spieler in ihren späten Vierzigern sind. In Phils (Mickelson, Anm. d. Red.) Fall sogar in den Fünfzigern. Ich denke, dass jeder hier im Raum sagen würde, dass ihre besten Tage bereits vorbei sind“, stichelte der 33-Jährige in Richtung Mickelson und Co.