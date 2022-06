Golf: Martin Kaymer meldet sich bei umstrittener Serie an - und riskiert Sperre

Kaymer wartet seit der US Open 2014 auf einen Turniersieg. „Stand jetzt habe ich super Voraussetzungen geschaffen, um wieder da anzuknüpfen, wo ich damals aufgehört habe“, sagte er vor dem Auftakt des World-Tour-Turniers in Winsen/Luhe am Donnerstag: „Ich werde so lange Golf spielen, bis ich wieder ähnliche Erfolge wie damals verbuchen kann.“