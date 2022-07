LIV Golf: Liga mit 14 Events geplant

Noch mehr Events, noch mehr Preisgeld: Die umstrittene Serie LIV Golf plant für das Jahr 2023 eine Liga mit 14 Veranstaltungen. Das teilte die von Saudi-Arabien unterstützte Turnierserie am Mittwoch mit. Demnach werden 48 Spieler und zwölf Teams um ein Preisgeld von insgesamt 405 Millionen US-Dollar kämpfen, die Saison soll in einem großen Matchplay-Finale gipfeln. In diesem Jahr war die Serie mit acht Turnieren gestartet.