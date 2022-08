US-Tour in Detroit: Jäger mit bestem Karriere-Ergebnis

Der Münchner Golfprofi Stephan Jäger hat auf der US-Tour beim PGA-Turnier in Detroit das beste Resultat seiner Karriere erreicht. Der 33-Jährige belegte mit 268 Schlägen und 20 unter Par beim Sieg des Amerikaners Tony Finau (262 Schläge) den fünften Rang. Es war sein zweites Resultat in den Top Ten nach Rang sechs im Mai beim Turnier in Potomac im US-Bundesstaat Maryland.