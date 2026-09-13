Europa triumphiert beim Solheim Cup

Esther Henseleit triumphiert mit Europa im Solheim Cup. Die deutsche Topspielerin verliert am Sonntag zwar ihr Einzel, ihr Team besiegt die USA dennoch deutlich.

Die deutsche Topgolferin Esther Henseleit hat erstmals mit dem Team Europa den Solheim Cup gewonnen. Trotz eines Einbruchs der Olympiazweiten am Sonntag setzten sich die Europäerinnen im prestigeträchtigen Duell gegen die USA dank eines starken Endspurts durch und holten sich nach zwei Jahren den Titel zurück, den sie zuvor von 2019 bis 2024 besessen hatte.

Mit einem 8:8 waren die Teams im Bernardus-Golfklub in der niederländischen Provinz Nordbrabant in die abschließenden zwölf Singles gegangen. Henseleit, die 2024 bei der 12,5:15,5-Niederlage in Gainesville/Virginia im Solheim Cup debütiert hatte, verspielte in ihrem frühen Duell gegen Alison Lee eine deutliche Führung. An den beiden ersten Tagen hatte Henseleit eine starke Leistung gezeigt.

Esther Henseleit hat mit dem Team Europa den Solheim Cup gewonnen Esther Henseleit hat mit dem Team Europa den Solheim Cup gewonnen © IMAGO/Action Plus

Golf: Team Europa besiegt Team USA deutlich

Ihre Teamkolleginnen dominierten ihre Duelle aber zumeist, die Engländerin Lottie Woad sorgte für den entscheidenden Punkt zum 15:11. Damit konnten die US-Amerikanerinnen in den beiden noch nicht beendeten Paarungen nicht mehr auf die zur Titelverteidigung nötigen 14 Punkte kommen – ein Unentschieden reicht dem Champion im Solheim Cup, um die Krone zu behalten.

Mit ihrem Sieg bei der 20. Auflage des Pendants zum traditionsreichen Ryder Cup bei den Männern verbesserten die Europäerinnen ihre Gesamtbilanz. Ihren acht Erfolgen stehen elf Siege der US-Amerikanerinnen gegenüber. Ein Duell endete unentschieden.