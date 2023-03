Golf-Verbände für Spezialbälle zur Schlagdistanzverkürzung

"Schlagweiten auf der Elite-Ebene sind in den vergangenen 20, 40 oder 60 Jahren stetig gestiegen", sagte USGA-Chef Mike Whan: "Es ist inzwischen zwei Jahrzehnte her, dass wir unsere Teststandards für Schlagdistanzen zuletzt überarbeitet haben. Vorhersehbare, kontinuierliche Erhöhungen werden zu einem großen Problem für die nächste Generation, wenn sie nicht bald angegangen werden."

Tatsächlich erreichen die besten Profis durch verbesserte Fitness und fortschrittlichere Ausrüstung seit längerer Zeit immer größere Schlagweiten. Erst in der vergangenen Woche schlug der nordirische Topstar Rory McIlroy bei der Players Championship in Ponte Vedra Beach/US-Bundesstaat Florida einen Ball 330 Meter weit. Als Gegenmaßnahme verlängerten die Organisatoren des Masters im April in Augusta die für fünf Schläge angelegte Distanz auf der 13. Bahn um 32 Meter.