Ryder Cup: Brisanter Bericht! US-Team hinter den Kulissen zerstritten?

Wie das englischsprachige Sky berichtet, gibt es in der Mannschaft von Kapitän Zach Johnson Stunk ums Geld: Patrick Cantlay soll verstimmt darüber sein, dass es bei dem Traditions-Event in Rom für die Spieler nichts zu verdienen gibt. Demnach sei auch kein Zufall, dass er ohne die Mütze mit der US-Flagge spiele: Es sei eine stille Protestgeste.

Ryder Cup: Team USA soll gespalten sein

Der 31 Jahre alte Cantlay hat im Lauf seiner Karriere allein bei Turnieren über 42 Millionen Dollar Preisgeld kassiert ist, hat finanziell an sich keine Nöte, anscheinend geht es ihm aber ums Prinzip.

Das zusätzliche Problem fürs US-Team: Cantlay und sein zu ihm stehender, guter Freund Xander Schauffele hätten sich mit ihrer Einstellung auch im Team isoliert: Die beiden hätten ihren eigenen Bereich in der Umkleidekabine, auch von anderen Extrawürsten ist die Rede.

Die beiden hätten beim offiziellen Galadinner gefehlt und auch bei einer Vorbereitungsreise zu Beginn des Monats, auch seien sie - wie auch andere Medien schon vermeldet hatten - die einzigen beiden US-Spieler, die den für eine Doku drehenden Kamerateams vom Streaming-Anbieter Netflix den Zutritt in ihre Räumlichkeiten verwehre.

„Was ist da los hinter den Kulissen?“

„Was ist da los hinter den Kulissen? Was für eine Einstellung, was für eine Atmosphäre?“, wunderte sich der frühere Team-Europa-Kapitän vor der TV-Kamera von Sky: „Da muss irgendwas sein, sie können doch nicht so schlecht sein, wie sie aktuell spielen.“