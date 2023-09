Golf, Ryder Cup: Europa um McIlroy dominiert weiter - US-Team desolat, Hovland & Aberg glänzen

Europas Golfer dominieren weiter das Ryder-Cup-Duell mit den USA in Rom. In der dritten Session am Samstagvormittag demütigten die Skandinavier Viktor Hovland und Ludvig Aberg die US-Stars Scottie Scheffler und Brooks Koepka mit dem höchsten Foursome-Sieg in der Geschichte des traditionsreichen Kontinentalvergleichs.