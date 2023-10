Ryder Cup: Irre Jubel-Szene! Fans feiern Team Europe

Wilde Feierszenen beim Ryder Cup! Als Tommy Fleetwood gegen Rickie Fowler den entscheidenden halben Punkt zum 14,5:10-Zwischenstand holte, war klar: Team USA muss weiter auf einen Triumph in Europa warten. Zum letzten Mal holten sich die US-Amerikaner 1993 den Titel auf dem „Alten Kontinent“.

Dieser europäische Erfolg schien einen Fan besonders beflügelt zu haben. Direkt, nachdem Fleetwood an Loch 18 den Ball versenkt hatte, stürmte ein Mann mit weißem Bart über das Grün. Ein Offizieller versuchte noch halbherzig, den Jubellauf aufzuhalten, gab dieses Unterfangen aber direkt wieder auf.

Der ältere Herr zog seine Mütze vom Kopf und beförderte sich mit einem beherzten Sprung ins Wasser. Dabei verlor er seine Brille, die sich auf Nimmerwiedersehen verabschiedet haben könnte. Egal, der Fans riss jubelnd die Arme nach oben und schrie seine Freude in die Welt.

Golf-Fans feiern Wasser-Party nach Ryder-Cup-Erfolg

Ryder Cup: Europa-Fluch hält an!

„Der Ryder Cup ist wegen dieser Momente für mich und diese Jungs so besonders. Wir spielen füreinander und können gemeinsam an diesem Erfolg teilhaben. Wir verbringen diese Woche zusammen und werden diese Erinnerungen für immer teilen“, jubelte er.

Am Ende stand ein 16,5:11,5-Sieg für Europa. Beim Ryder Cup 2021 in den USA hagelte es noch eine deutliche 9:19-Pleite. Vielleicht ein Grund mehr für die europäischen Golf-Fans, diesen Sieg nun so ausgelassen zu feiern.