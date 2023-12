Paukenschlag um die deutsche Golf-Ikone Bernhard Langer

Anfang Juli feiert die BMW International Open in München ihr 35. Jubiläums. Dies nimmt auch die deutsche Golf-Legende Bernhard Langer zum Anlass, wieder ein Turnier in seiner Heimat zu bestreiten. Allerdings wird es sein letztes Turnier auf der DP World Tour sein.

Er fuhr fort: „Auch wenn ich mich sportlich seit Jahren auf der PGA Tour Champions in den USA betätige, kann ich mir kein stimmungsvolleres Turnier vorstellen, um mich von der DP World Tour zu verabschieden, als die BMW International Open. Ich bin in Anhausen bei Augsburg aufgewachsen und habe in München dreieinhalb Jahre als Golflehrer gearbeitet, ehe ich Tour-Profi geworden bin. Umso schöner ist es, in meiner bayerischen Heimat noch einmal eine großartige Turnierwoche erleben zu können.“